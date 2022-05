Gisela cuenta que le pareció la foto de Chenoa y Elena Tablada juntas

A finales de abril las redes sociales se hicieron eco de una foto en la que aparecían la cantante Chenoa y Elena Tablada juntas. Una imagen que resultó ser de lo más sorprendente ya que ambas mujeres estaban vinculadas y relacionadas por llevar la etiqueta de ser exnovias de David Bisbal.

Sin embargo, nunca se ha hablado de que tuvieran una mala relación como tal y con el paso del tiempo aquellos romances han resultado ser historia. Algo que ambas han dejado claro tras seguir con sus vidas por separado y, además, coincidiendo en varias ocasiones y mostrando que no había ningún problema entre ellas.

Pero las redes sociales no son las únicas que han querido hablar sobre esa fotografía, sino que también Gisela, una amiga y ex compañera de 'Operación Triunfo' de Chenoa, la que ha sido preguntada al respecto.

"La vida al final es eso, pasar etapas, curar heridas y mirar hacia delante. Al final la madurez te da eso, al final ella es muy inteligente, muy madura y las cosas pasan y hay que hacer borrón y cuenta nueva", decía ante las cámaras.

Gisela ¿invitada a la boda de Chenoa?

Respecto a que Chenoa quiera hacer una boda íntima, Gisela considera que "es su decisión, hay que respetarla, si ella quiere una boda íntima, es su día. Hay que quererla, respetarla. Y como ella ha dicho si no es ese día se celebrará otro, se harán cenas paralelas. Al final el amor se puede celebrar de muchas maneras".

Después de que Chenoa confesara algunos de sus compañeros de OT no estarían invitados a la boda, se rumoreó que es posible que Gisela tampoco estuviera presente en uno de sus días más especiales. Ante esto, Gisela decía que ella no va a "decir nada porque al final es ella la que tiene que decirlo y yo no soy quién para desvelar la lista de invitados. Yo voy a estar a su lado sea como sea".

