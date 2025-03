Elena Furiase reacciona a las palabras de Lolita tras asegurar que la salvó de su etapa más oscura: "En absoluto"

Hace unas semanas, Lolita Flores confesaba en Lo de Évole la etapa tan oscura que vivió cuando tuvo que enfrentarse al fallecimiento de su madre y, posteriormente, de su hermano Antonio. Una época marcada por sufrimiento, adicciones y una depresión que casi acaba con ella.

Sin embargo, la artista desveló que fue su hija, Elena Furiase, quien la salvó de todo aquello: "Me salvó mi hija. Llamó a mi hermana y le dijo: 'Tía, veo a mi madre regular, no la veo bien'. Y mi hermana vino y me dijo: 'Para, porque tu hija te necesita y tu hijo es muy chico también'".

Lolita Flores | Gtres

La entrevista ha dado mucho que hablar e incluso hizo llorar a su hermana Rosario y este fin de semana, su hija Elena ha reaparecido en la inauguración del Festival de Málaga .

Al ser preguntada por estas declaraciones, la actriz ha desvelado muy sincera que "no tengo la sensación de que salvara a nadie, yo simplemente pedí ayuda en un momento dado porque necesitaba que mi madre volviera, mi madre estaba, pero yo veía que no estaba bien y simplemente pedí ayuda".

Elena Furiase y Lolita Flores | GTRES

En esa época, Elena "era una niña, pero no tengo la sensación de que la salvara, en absoluto, creo que mi madre era muy consciente de cómo estaba en ese momento, yo agradezco que ella dijera eso y que tenga esa sensación, pero de verdad... Creo que no fue para tanto, yo no tengo la sensación de salvarla".

En cuanto a cómo vivió esa situación siendo una niña, la nieta de Lola Flores ha confesado que "me lo voy a guardar para mí", pero sí que ha dejado claro que "nada de lo que dijo me sorprendió, es mi madre y la conozco, pero hay cosas que uno tiene que guardarse para uno. No me debe nada y no me tiene que pedir perdón por nada, ni yo le reprocho absolutamente nada, pero hay cosas como hija y como ser humano que una se guarda".