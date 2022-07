Elena Furiase confiesa que apenas duerme y muestra sus ojeras después de dar a luz a su hija

El pasado 4 de julio Elena Furiase y Gonzalo Sierra recibían la gran noticia: Nala, su primera hija, había llegado a sus vidas.

Día a día se han ido conociendo más noticias. Entre ellas, que fue un parto por cesárea, que Gonzalo Sierra no pudo acompañarla en el gran momento y que su hermano, Guillermo Furiase, sería el afortunado padrino de la pequeña.

Sin embargo, a la ilusión de ser cuatro también se suman las consecuencias del postparto y todo lo que implica lidiar con un nuevo miembro en la familia.

Y lo cierto es que la hija de Lolita Flores no ha dudado en compartir con sus seguidores cómo está llevando volver a pasar por el postparto, que se resume en noches en vela y muchos llantos.

Elena Furiase enseña sus ojeras

Hace días que la actriz lleva avisando a sus seguidores de la inevitable llegada del cansancio y, por ende, de las ojeras, pues Elena no es madre primeriza y ya pasó hace 3 años lo mismo con su querido Noah.

Y es que ya hace días que trata de tranquilizar a las madres que se están enfrentando a su primer hijo, pues ha querido que sepan que no dormir y estar muy cansada es "normal, sano y se pasa".

Eso sí, antes de irse a la cama este sábado ha querido compartir una foto que habla por sí sola. En ella se tapa medio rostro, pero muestra la otra mitad tal cual es y sin filtros que valgan.

Y es que aunque "no duermo apenas", a la actriz no le importa, pues el cansancio no es nada comparado con la felicidad absoluta que siente al tener a Nala entre sus brazos.

Así, le da protagonismo a una de sus ojeras que, según ella, "tiene mucho que decir". Y es que lo cierto es que a pesar del cansancio la hija de Lolita Flores sigue sonriendo y feliz de tener a la pequeña en casa.

