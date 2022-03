Ocupada con la organización de su boda con Julián Bayón, que está prevista para el próximo verano, Vania Millán 'ha aparcado' temporalmente su lucha por ser madre, tras meses sin parar de intentarlo y sin llegar a renunciar en ningún momento, a pesar de que se le está haciendo muy cuesta arriba, ya que es uno de los sueños que quiere cumplir a lo largo de su vida.

Fue en noviembre de 2020 cuando la modelo se sinceró, a corazón abierto, sobre sus dificultades para quedarse embarazada tras someterse a un tratamiento de fecundación que no dio los resultados esperados. "Sabía que podía ser difícil lo de ser madre pero reconozco que me he quedado un poco tocada cuando me entero que después de todo el proceso pues no es posible implantar nada y que parto de nuevo de cero", confesaba, explicando que estaba "aceptando mi realidad" y pidiendo fuerza para seguir intentando cumplir su sueño de ser madre.

Casi año y medio después, Vania continúa su lucha aunque, desvela, después de empezar de cero y someterse a varias fecundaciones in vitro sin resultados, ha decidido tomarse un descanso y centrar sus ilusiones y energías en su boda ya que, como admite, "cada vez que lo intentas la jarra de agua fría cada vez es más fría".

"Ha sido un año entero de tratamientos, tres intentos seguidos con sus momentos de medicación, que te remueve bastante. Desde que en noviembre tuve la negativa, sabiendo que en verano me casaba decidí tomarme un tiempo de descanso y recuperarme un poco de la medicación y retomar con fuerza en verano", ha explicado, confesando que mientras le quede "ánimo y fuerza" seguirá "intentándolo".

"Dios dirá. Lo llevo ahora con menos emoción porque vas asimilando todo lo que va pasando", confiesa, dando visibilidad a un tema tan delicado como la dura lucha que muchas mujeres afrontan para ser madres: "Son carreras de poner mucho, muy largas. Hay que ser prudente, vivirlo con emoción y ganas pero con la serenidad suficiente para no descolocarte. Cada vez que lo intentas la jarra de agua fría cada vez es más fría", reitera.

Inmersa en los preparativos de su boda con el cirujano estético, Vania adelanta que, como será la segunda vez que pase por el altar, la primera fue con René Ramos, "quiero hacerlo muy diferente y he elegido un vestido muy diferente al anterior, todo va a ser diferente". "Le voy a dar un toque especial", apunta, confirmando que Pilar Rubio será una de las invitadas a su enlace.

Y si hablamos de boda, en los últimos días se ha especulado mucho con que René podría seguir sus pasos y formalizar su relación con Lorena Gómez. ¿Cómo es la relación que Vania mantiene con su exmarido? Millán confesaba ante las cámaras de 'Europa Press': "No nos llevamos mal, terminar una relación es entender que es una etapa de tu vida, que hemos decidido que no tiene que ser junta y es de mutuo acuerdo. Le deseo lo mejor, nos llevamos bien, y si decide casarse yo me alegro por él. Ya tiene un hijo, tiene una familia, si le hace feliz me alegro por él", aseguraba Vania.

