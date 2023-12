Dulceida sufre una reacción alérgica y termina en urgencias: "Me han tenido que pinchar varias veces"

Para Dulceida, este puente de diciembre ha terminado con visita al hospital. Después de unos días esquiando en Andorra, la influencer compartía con sus seguidores la reacción alérgica que había sufrido y por la cual aparecía horas después en la camilla de un hospital.

De vuelta a casa, en mitad de un atasco, Dulceida subía un vídeo con la cara hinchada y roja en el que explicaba que se estaba tomando antihistamínicos y que creía que esta reacción se debía a un contorno de ojos que se había echado: "Si me sube iré a que me pinchen poque encima mañana nos vamos de viaje".

Dulceida sufre una reacción alérgica | Instagram

Lo cierto es que diciembre es un mes de mucho trabajo para los creadores de contenido y, en especial, para Dulceida, que poco después desvelaba que en unas horas ponía rumbo a Bali junto a su mujer, Alba Paul.

Pero, finalmente, tuvo que pasar por el hospital y así lo contaba ella misma: "He ido de urgencia y me han puesto una vía con medicamentos para la alergia, ya que el antihistamínico no me había hecho efecto".

Todo aquel que siga a Aida en las redes sociales, conoce su pánico a las agujas y al acudir sola al centro médico. Sin embargo, en esta ocasión tuvo que hacerlo: "He ido sola (por primera vez en 34 años) y me han tenido que pinchar varias veces porque mis venas ya sabéis, son difíciles. Pero como una campeona, ni he llorado, que para ser yo ya es un paso importante y me he mareado muy poco". Además, ha aprovechado para dar las gracias "a las enfermeras que han sido más majas que nada".

Poco después, Dulceida reaparecía en su cuenta de Instagram, ya de vuelta a casa, para actualizar su estado: "De momento estoy genial, solo mucho sueño". Y terminaba el día dando las buenas noches a sus seguidores a través de su canal de difusión. Esta mañana, la influencer ha vuelto a aparecer en la red, actualizando el estado de su cara y subrayado que, aunque está un poco hinchada y roja, nada que ver con ayer.