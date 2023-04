Diego Matamoros muestra el paso a paso de su injerto de pelo: "Teniendo en cuenta mi herencia genética, prefería anticiparme"

En las últimas semanas, hemos hablado sobre la decisión de Marta Riumbau de compartir con sus seguidores todo el proceso de vitrificación de óvulos. Ahora, su pareja, Diego Matamoros, ha compartido con sus 425 mil seguidores un tratamiento estético que se ha realizado.

El hijo de Kiko Matamoros se sometió a un injerto de pelo y documentó todo el proceso para que sus seguidores no se perdieran ningún detalle. "Está habiendo muchos cambios en mi vida, por eso estoy más desconectado últimamente, pero en este tiempo esto también ha pasado y quería compartirlo con vosotros", ha explicado en el texto de un Reel donde se puede ver todo el proceso detalladamente.

Matamoros fue evaluado y los especialistas dibujaron la zona en la que querían injertar cabello. La intervención duró siete horas y, según explicó el influencer, no tuvo dolores. A pesar de que se puede ver sangre en el video, el influencer asegura en la voz en off que no sintió nada.

Además, Diego ha querido contribuir a eliminar el tabú que rodea a este tema en muchos hombres: "no es nada malo, hay que normalizarlo, porque sí, nos quedamos calvos".

Herencia genética

A pesar de tener aún una buena densidad capilar, Diego decidió someterse a esta intervención estética cuando se rapó el pelo y notó que tenía más entradas. "Teniendo en cuenta mi herencia genética, prefería anticiparme para frenar la caída", ha explicado en su publicación.

Los expertos de la clínica Diego León utilizaron la técnica FUE ("pelo a pelo"), trasplantando 1.100 folículos de la parte posterior de su cabeza a la parte frontal. Una vez le baje la inflamación, deberá complementar el microinjerto "cócteles personalizados infiltrados en el cuero cabelludo para fortalecer la densidad y favorecer el crecimiento del cabello".

"¡Me uno a la liga de las remontadas!", afirma con alegría tanto en el video como en su publicación.

¿Qué son los injertos capilares?

Los injertos de pelo, también conocidos como trasplantes capilares, son una técnica quirúrgica que consiste en trasladar folículos pilosos de una zona del cuero cabelludo (generalmente la parte posterior) a una zona en la que se ha producido la caída del cabello (como las entradas o la coronilla). Estos folículos son resistentes a la hormona DHT, que es la principal causa de la alopecia androgenética.

Existen varias técnicas para realizar un injerto de pelo, siendo la más común la FUE, que hemos explicado antes. Esta técnica implica extraer folículos capilares individuales de la zona donante con una herramienta especializada y luego implantarlos en la zona receptora. Este proceso es muy delicado y requiere de un cirujano experto para asegurar que los resultados sean naturales y satisfactorios.

El resultado final de un injerto de pelo puede necesitar varios meses en ser visible, ya que los folículos trasplantados necesitan tiempo para adaptarse a su nueva ubicación y comenzar a crecer. Sin embargo, una vez que el cabello nuevo comienza a crecer, el resultado es permanente y el paciente puede disfrutar de un cabello más grueso y con mayor densidad.

Es importante tener en cuenta que los injertos de pelo no son una solución para todos los casos de pérdida de cabello. El candidato ideal para un injerto de pelo es alguien con suficiente cabello donante en la zona posterior de la cabeza, con una buena salud general y con expectativas realistas. Un médico especializado en injertos de pelo puede evaluar cada caso individualmente y recomendar el tratamiento adecuado.