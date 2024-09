Los detalles de la boda de Nacho, hijo de Emilio Aragón, y Bea Gimeno: finca, menú, vestidos de la novia e invitados

El gran día está a punto de llegar para Nacho Aragón, hijo del conocido actor y humorista Emilio Aragón, y Bea Gimeno, la influencer amiga de las Pombo con más de 113 mil seguidores en redes. Tras comprometerse en abril del año pasado, la pareja ha pasado más de un año organizando lo que promete ser una boda para recordar. Este fin de semana, rodeados de amigos y familiares, se darán el "sí, quiero" en una de las islas más bonitas del Mediterráneo: Mallorca.

Bea y Nacho han veraneado juntos en la isla en numerosas ocasiones. Enamorados de sus playas, montañas y, por supuesto, de su exquisita gastronomía, no han dudado en celebrar su boda en este paraíso balear. ¿Qué más sabemos sobre el enlace?

La lujosa finca Son Verí

La boda se celebrará este sábado 7 de septiembre en la lujosa finca Son Verí, ubicada en Marratxí, a tan solo 10 km de Palma de Mallorca. Este lugar exclusivo tiene capacidad para eventos de hasta mil personas y está lleno de rincones románticos que capturan la esencia mediterránea. Rodeada de naturaleza y con vistas impresionantes, Son Verí promete ser el escenario perfecto para este día tan especial.

Maca de Castro se encarga del menú

En cuanto al menú, los novios han confiado en la chef mallorquina Maca de Castro, conocida por su "cocina mallorquina libre", que combina tradición con innovación. La chef, que ya fue la encargada de preparar el catering de la boda de Rafa Nadal y de la recepción de los reyes Felipe y Letizia en el Palacio de Marivent, promete sorprender a los invitados con un banquete que destaca por su conexión con el territorio y los productos locales. Pescadores, payeses y viticultores mallorquines forman parte de la cadena de proveedores que hacen posible esta experiencia culinaria exquisita.

La fiesta continuará con la música del DJ Adrián Lozano, encargado de animar a los invitados tras saborear un banquete tan delicioso. Y, aunque la boda será el plato fuerte, los novios y sus familiares ya han estado disfrutando de Mallorca durante la semana. Alojados en una masía en Polllença, han controlado los nervios de la boda con actividades como paseos en barco por las calas de aguas cristalinas y rutas en bicicleta por la majestuosa Serra de Tramuntana.

Nacho Aragón de ruta en bici por Mallorca | Instagram

El vestido boho de Bea Gimeno y la preboda

Uno de los momentos más esperados del día será, como no, la aparición de la novia, quien ha elegido un vestido de estilo boho diseñado por Claudia Llagostera. Bea confesó en redes sociales que, desde el principio, supo que Claudia era la diseñadora ideal para crear el vestido de sus sueños. "Me encanta ella, me encanta su estilo y creo que es el que más encaja conmigo", compartió con sus seguidores.

Para completar su look nupcial, Bea ha optado por joyas de la firma Leandra. Además, para la preboda que se celebrará el viernes, todo apunta a que lucirá un diseño de Marta Martí.

Invitados VIP

Como no podía ser de otra manera, la boda de Nacho y Bea contará con la presencia de amigos de lo más famosos. Entre los asistentes confirmados destacan nombres como María Fernández Rubíes,María Pombo y Pablo Castellano, y María García de Jaime y Tomás Páramo, quienes ya han sido vistos rumbo a la isla para acompañar a la pareja en su gran día.

María Pombo de camino a Mallorca | Instagram

Todo está listo para que Nacho Aragón y Bea Gimeno celebren su amor rodeados de sus seres queridos en una boda que, sin duda, será inolvidable.