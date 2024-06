La desconocida amistad de Lola Índigo y Achraf Hakimi: sus fotos juntos en Ibiza

Los usuarios de las redes están muy intrigados. ¿El motivo? La desconocida (y sorprendente) amistad que tienen Lola Índigo y Achraf Hakimi, o eso se aprecia en las imágenes que Gtres ha captado de ambos durante sus vacaciones en Ibiza.

La intérprete de La Niña de la Escuela y el futbolista del PSG han aprovechado el parón en sus respectivos trabajos para irse a la isla más solicitada de España en verano. Unas imágenes que están siendo muy comentadas donde vemos a la artista y al ex de Hiba Abouk divertirse con un gran número de amigos. Lo que se desconoce es cuál es el vínculo de su amistad.

Achraf Hakimi y Lola índigo, junto a un grupo de amigos, en Ibiza | Gtres

Achraf Hakimi y Lola índigo en Ibiza | Gtres

Como muestran las imágenes, han disfrutado (y siguen disfrutando según las redes sociales de la cantante) de las aguas cristalinas de la isla pitusa a bordo de un yate de dos plantas, motos de agua y buena compañía.

Achraf Hakimi y Lola índigo en Ibiza | Gtres

¿Sabremos finalmente cuál es el nexo de unión entre Lola Índigo y el ex de Hiba Abouk y por qué han disfrutado juntos de un día de barco en Ibiza junto a más amigos?

Hiba Abouk y Achraf Hakimi | GTRES

A finales de marzo de 2023, Hiba anunciaba a través de un comunicado que su matrimonio se había acabado hacía unos meses, justo antes de que el futbolista fuese acusado de presunta violación: "La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena (…) Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto dada la gravedad de la acusación solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia".