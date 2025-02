La decisión de Nina, madre de Isabelle Junot, para prevenir el cáncer: "Me hice una doble mastectomía"

Nina Wendelboe-Larsen, también conocida como Nina Junot, tuvo a Isabelle Junot junto a su exmarido Philippe Junot, con el que guarda una buena relación. Su matrimonio con el francés y expareja de Carolina de Mónaco duró 10 años, pero la modelo danesa se convirtió en uno de los rostros conocidos de la sociedad marbellí durante los años 90.

Tras una época más alejada de los focos, la presencia de su hija en la actualidad del mundo del corazón en España ha devuelto a Nina al interés público. Su hija pequeña se casó en 2022 con Álvaro Falcó, hijo de Fernando Falcó y Marta Chávarri, y es una de las influencer más seguidas en nuestro país.

Ahora, los focos han vuelto a apuntar a su madre, que ha contado su testimonio tras someterse a una doble mastectomía preventiva y a una histerectomía. La danesa de 60 años ha contado su experiencia a ¡HOLA!.

Nina Junot en 2018 | Gtres

Según ha comentado, los antecedentes familiares (su madre, padre y abuelos paternos) fueron claves en su decisión. Sobe todo, al descubrir que era portadora del gen BRCA1 y que sabía que tenía un alto riesgo de padecer cáncer de mama y de ovarios.

"Toda esa incertidumbre es matadora", ha asegurado. "Pedí, por favor, que me hicieran todo a la vez, la doble mastectomía y la histerectomía, pero los médicos me dijeron que era demasiado para el cuerpo y que había que hacerlo en dos intervenciones", ha confesado. "En 2018 me hice una mastectomía profiláctica. Seis meses después, histerectomía con ovarios y trompas".

Convencida de que fue la decisión más acertada, ha revelado que sintió "una liberación enorme. No sabía si era la anestesia o qué, pero me sentía como tres kilos más ligera... y es que era la libertad".

Eso sí, el posoperatorio no fue fácil: "Mentalmente, soy una persona fuerte, pero, físicamente, sí fue duro. Fue como si un camión te pasara por encima. Hay medicamentos para el dolor, pero suelo evitar los analgésicos porque, normalmente, me recupero más rápido".

"No había otra opción, tenía que hacerlo. También es verdad que hay que encontrar el momento, porque necesitas que alguien te cuide durante el posoperatorio. El mero acto de coger un vaso y llenarlo de agua lo tenía que hacer mi hijo, porque me era imposible levantar el brazo", ha recordado, añadiendo que sus tres hijos se turnaban en el hospital de Marbella en el que estuvo ingresada.

Nina e Isabelle Junot en 2023 | Gtres

"Primero, me hice la doble mastectomía y, al mismo tiempo, pudieron hacerme la reconstrucción de mi pecho. Estuve 18 días con los drenajes, que es mucho, pero fue lo que necesitó mi cuerpo. Para la histerectomía necesité seis semanas, pero creo que también fue porque tenía cesárea. Quizá se tarde menos ahora, porque las técnicas mejoran", ha señalado.

Es por ello que, una vez solucionó su problema, se preocupó por sus hijos, sobre los cuales no ha revelado si se han hecho pruebas, pero ha afirmado que llevan una vida muy sana.

Tal y como ha confirmado, se encuentra "muy feliz" cada vez que vuelve a España, donde intenta estar "lo máximo" que puede. "Mi nieta ha traído mucha felicidad. Después de perder a Fernando (Falcó) y Marta Chávarri. Pienso mucho en mi amiga Marta, porque era muy buena persona y se fue muy temprano. La echo mucho de menos y noto que falta algo en la familia. Pero bueno... la vida continúa y la pequeña Philippa está haciendo de la nuestra un absoluto espectáculo de felicidad".