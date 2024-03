David Verdaguer habla de su "difícil" separación y desvela cómo es su relación ahora con María Rodríguez

Después de llevarse a casa su segundo Goya por la película Saben Aquell, David Verdaguer ha reaparecido en la alfombra roja del Festival de Málaga con una sonrisa, atendiendo amablemente a los micrófonos de Europa Press y confirmando su separación de la actriz María Rodríguez Soto.

"Estamos súper bien (…) Después de una separación es muy difícil, pero estamos muy bien y muy felices", ha confesado. Se desconocía que la pareja de actores hubiera tomado caminos por separado, pero con estas palabras David ha dejado claro que seguirán siendo una familia unida a pesar de todo.

David Verdaguer en el Festival de Málaga | Gtres

Sus caminos se cruzaron en el teatro, compartiendo profesión, mucho antes de enterarse que iban a ser padres. Su relación ha sido siempre una de las más aplaudidas en el panorama nacional, tanto fuera como dentro de la pantalla, pues ambos decidieron grabar juntos Los Días Que Vendrá, una producción en torno al embarazo de la actriz. En 2017, dieron la bienvenida a su primera y única hija en común, Lupe.

Ahora, ocho años después, la pareja ha puesto punto final a su historia de amor, pero siempre manteniendo la buena sintonía, la conexión y la complicidad que un día les unió. "Separarse y ser de izquierdas es muy jodido, quieres hacer las cosas bien y cuesta. Lo hacemos, lo hemos conseguido. Los tres nos queremos mucho y eso es lo importante", ha explicado Verdaguer.

David Verdaguer en el Festival de Málaga | Gtres

Sin embargo, este giro en su vida sentimental no ha hecho que cierre las puertas al amor y, aunque no ha querido desvelar cómo está en estos momentos su corazón, ha dejado clara una cosa: "De mi amor ya no te voy a hablar yo, pero siempre viva el amor".

Eso sí, el gran amor de su vida siempre será su hija, a quien le dedicó su último galardón: "Está muy contenta. Ella me quiere mucho ahora, yo también a ella. Es mi persona favorita del mundo. Ahora tiene seis, cuando tenga 12 o 14 ya verás…".