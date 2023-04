David Fresneda, el hijo de Blanca Fernández Ochoa, cuenta cómo vivió la muerte de su madre: "Tenía mucho resentimiento"

El Teatro Albéniz de Madrid se convertía este lunes 17 de abril en el enclave donde tuvo lugar la presentación de 'El viaje. La medalla de la salud mental', un documental producido por RTVE, la Fundación Blanca y Renfe que trata la importancia de la salud mental en el mundo del deporte y donde la esquiadora Blanca Fernández Ochoa es el hilo conductor.

Una cinta en la que participan reconocidos deportistas de élite como Almudena Cid, Carlos Sainz, Ruth Beitia, Toni Nadal o Pedro García Aguado repasando numerosos episodios personales relacionados con el tema protagonista que se trata en la pieza y que durante tantos años estuvo delegado en un segundo plano.

Si hubo quien que no quiso perderse el importante evento ese fue David Fresneda, el hijo de la esquiadora española que, por desgracia, fue hallada sin vida en 2019 tras varios días desaparecida. De lo más amable y receptivo, el joven dedicó unos minutos de su tiempo a hablar con la prensa y no dudó en recordar a la medallista olímpica.

David Fresneda | Europa Press

David cuenta que, "por suerte", él tuvo una "aceptación rápida con ayuda de la psicóloga de la que os he hablado" tras la muerte de su madre, asegurando que la profesional fue "espectacular y se puso a nuestra disposición enseguida".

"Lo asumí rápido porque me hizo entender que había pasado lo que había pasado y que no podía cambiar nada. Yo tenía mucho resentimiento, me sentía muy... De joe.. ¿y por qué no hice algo más? Es algo que pasaría tarde o temprano y pasó y ya está, bueno, aquí estamos", le confesaba a los micrófonos de Europa Press, como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Pese a que, como reconoce, su carrera deportiva no la vivió, el joven asegura que a día de hoy ve vídeos, "me pongo el día de su bajada", y explica que a pesar de que "supo cómo dar ese amor por el deporte, me lo supo transmitir muy bien", él no hubiera seguido sus mismos pasos, a diferencia de su hermana Olivia que triunfa "en la selección nacional" de rugby femenino.

David y Olivia Fresneda, hijos de Blanca Fernández Ochoa | Efe

"La mejor", así responde cuando se le pregunta por la gran madre que fue: "Qué se puede hablar de una madre, es muy difícil, no tendría palabras para describirlo", confiesa David, que comenta que tiene "miles de recuerdos graciosos" junto a ella y confirma que con el tiempo se aprende "a olvidarse de lo malo y quedarse con lo bueno".