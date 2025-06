David Civera, 24 años de Dile que la quiero: una vida tranquila en Teruel y padre de dos hijos

David Civera es uno de esos nombres que, aunque no aparezcan a diario en los titulares, siguen muy presentes en la memoria colectiva. Su sexto puesto en Eurovisión con Dile que la quiero fue un hito en 2001 (sí, ¡ya han pasado 24 años!), y más de dos décadas después, la canción sigue sonando en todas las fiestas populares.

Esta semana, el cantante ha reaparecido en los Premios de la Academia de la Música 2025 y ha compartido cómo es su vida hoy: alejado del foco mediático y disfrutando de sus dos hijos.

David Civera en 2002 | Gtres

"No me he ido"

El reencuentro con la música, y con muchos amigos y compañeros de profesión, ha sido el motivo que le llevó a asistir a la gala celebrada el miércoles 4 de junio. "Estoy aquí para compartir esto con un montón de gente y amigos que hace mucho que no veo. Y bueno, porque a dos días vista de sacar mi nuevo single, que se llama Dale pa lante. Y es un buen sitio de arranque rodeado de música", explicaba.

Aunque reconoce que sigue sacando canciones y haciendo giras, lo hace "a otro ritmo". "Yo no me he ido. Lo que pasa que ya sabéis que elegí disfrutar de mis hijos, vivir en Teruel. Sigo haciendo mis giras, sigo sacando mis singles, mis canciones, pero quizá a otro ritmo, sí", contaba con total naturalidad.

Una vida en Teruel y dos hijos alejados del foco

Civera no ha dejado la música, pero sí ha apostado por una vida más tranquila, lejos de las cámaras. Su prioridad es su familia, y especialmente sus hijos, Daniel y Laura, de 14 y 12 años. "Son mis tesoros más escondidos, por eso vivo en Teruel", confesaba con una sonrisa.

Los niños, como no podía ser de otra manera, también tienen vena artística. "Ambos tocan el piano y la verdad es que tienen mucho talento. Pero que sean felices", comentaba. Lejos de querer impulsarlos hacia los escenarios.

Cuando le preguntaron si Daniel, el mayor, podría acompañarlo en los escenarios, lo descartó sin dudar: "Es mi joyita. Además, es un niño tímido".

Su paso por Eurovisión

Su éxito Dile que la quiero, con la que representó a España en Eurovisión, sigue siendo uno de los momentos más recordados de su carrera, a pesar de que ya han pasado 24 años. "Siempre lo digo, es una canción que antes de llegar al festival fue número uno en el país. La gente la vivió como la canción que teníamos que llevar. Yo la defendí a muerte porque soy así, muy luchador. Y ese sexto puesto supo a ganador", recordó con una sonrisa de satisfacción.

Ese mismo año coincidió con el boom de Operación Triunfo, y recuerda con cariño a todos los compañeros de generación: "Con mi papá, con Bustamante, con toda la primera generación".

Al recordar a los triunfitos, Civera también quiso mandar un mensaje de ánimo a Nuria Fergó, quien está pasando un mal momento: "Nuria, cariño, para arriba, hay que espabilar. Tú sabes que tú tienes mucho talento, eres andaluza y eso es raza".