Daniel Diges habla de la depresión "muy gorda" que sufrió con 18 años y de la "paliza" que le dieron en una discoteca

Daniel Diges es un actor español de 42 años, que no solo es conocido por sus trabajos de interpretación, sino que también es recordado por su representación a España en Eurovisión. Y es que, este lunes pasado, hizo justo 13 años desde que el artista se presentó al certamen con su canción 'Algo Pequeñito' y el cantante lo ha querido recordar publicando una imagen en su perfil de Instagram junto a la que ha escrito: "Hoy hace 13 años de mi paso por Eurovisión. Cómo pasa el tiempo".

Desde entonces, Daniel ha seguido centrado en su carrera profesional y personal, enfocándose más en el mundo de la interpretación y en su familia. El actor se casó en 2016 con Alejandra Ortiz-Echagüe tras llevar juntos casi una década y tener dos hijos en común, Galileo y Eliot.

Este lunes, Daniel ha acudido al estreno de la película 'Como Dios Manda' y en este evento ha hablado con la prensa, confesándole a los micrófonos de Europa Press muchos aspectos de su vida que no se conocían. Ha hecho referencia su hijo mayor, Galileo, que está trabajando con él en su espectáculo: "Es maravilloso, a él le gusta el fútbol, pero le encanta tocar el piano y cantar, yo quiero que sea lo que él quiera".

También ha querido hacer referencia a la situación que está viviendo Alejandro Sanz tras confesar que no está pasando por un buen momento: "Es bueno que se den esos mensajes, porque ayuda mucho a que la gente que está en esa posición no sienta que está prohibido, no está prohibido estar triste o tener malos momentos en la vida. Es importante dar ese mensaje, sobre todo a la gente joven".

Y es que, pese a que a veces parezca que la vida de las personas famosas es maravillosa, en ocasiones también pasan por momentos complicados en cuanto a salud mental, pero Daniel ha explicado que hay que visibilizar estas situaciones y no tener miedo a expresar cómo uno se siente: "Lo importante es agarrarlo, tirar para delante y pedir ayuda, que es muy importante no tener miedo a pedir ayuda, decírselo a tu entorno, no querer taparlo".

Además, el actor ha confesado una situación que atravesó cuando tenía tan solo 18 años y se encontraba en A Coruña "haciendo 'Nada es para siempre'", la serie de Antena 3 disponible en ATRESplayer: "Pasé una depresión muy gorda, y sí que me fui a un psicólogo a tratarlo y ya a partir de ahí empecé a aprender muchas cosas y creo que gracias a Dios por haberlo pillado a esa edad no he vuelto a pillar una depresión así fuerte a lo largo de mi vida".

Una delicadísima situación a la que se unió un fuerte altercado cuando Daniel sufrió una agresión: "Me pegaron en una discoteca porque al ver que era jovencito me metieron una paliza y pasé unos meses bastante jodidos". Una situación que pocas veces ha contado públicamente, a pesar de que ha tenido ocasión de hacerlo: "Me llamaban de teles y no me atrevía a contarlo, de hecho lo he contado muy pocas veces, pero lo pasé y ya está y no pasa nada. "Me sentía solillo, y sí que lo pasé mal, pero al final estas cosas te hacen más fuerte".