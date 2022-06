Hace apenas dos semanas que nos hicimos eco de lo que ya era todo un secreto a voces: Shakira y Gerard Piqué decidían separarse tras doce años juntos y dos hijos en común.

Una sorprendente ruptura que emitió la cantante por medio de su agencia de comunicación y que ponía fin a una de las relaciones más, aparentemente, consolidadas del panorama nacional.

¿El motivo? Una presunta infidelidad por parte del futbolista con una joven rubia de 20 años, que está estudiando y trabajando a la vez como azafata de eventos, a la que la de Barranquilla ya le pondría nombre y cara. Unas informaciones que, a su vez, fueron desmentidas por el entorno del catalán.

Sin embargo, los rumores sobre la supuesta deslealtad cada vez cobran más fuerza. Tanto que, según se apuntó desde 'Univisión', la artista habría descubierto el posible affaire tras haber contratado a una agencia de detectives, confirmando la presunta traición con unas comprometidas imágenes del deportista en actitud cómplice con otra mujer.

Unas habladurías de las que se desconoce realmente qué hay de cierto, al igual que aquellas que apuntan a que la colombiana podría mudarse a su mansión de Miami tras su separación.

Pero entre toda la polémica, hay quien está viviendo un dulce momento de su vida. Él es Marc Piqué, el hermano pequeño del futbolista, quien, según recoge 'Vanitatis' en exclusiva, se dará el esperado 'sí, quiero' junto a su pareja en uno de estos fines de semana de junio, del cual se desconoce la fecha exacta.

Según las fuentes del medio mencionado con anterioridad, algunos de los invitados se han llevado cierta decepción pues soñaban con el hecho de conocer a la famosa cantante en persona, algo que improbablemente parece que vaya a suceder tras lo ocurrido recientemente con la ya expareja.

''Era el 'gossip' del momento. Todos estaban emocionados pensando que irían a una boda con Shakira'', confiesa la fuente citada en cuestión, que explica que los asistentes han sido advertidos de que, si "no hay un milagro", la autora de 'Waka Waka' no estará presente en el gran día: ''No creo que suenen sus canciones siquiera'', bromeaba.

¿Quién es Marc, el desconocido hermano de Gerard Piqué?

Marc Piqué nació en el año 1992 en Barcelona. El joven, que es el único hermano del jugador del FC Barcelona, también hizo sus pinitos en el mundo del fútbol.

Una trayectoria que no duró mucho después de que las comparaciones con su hermano mayor hicieran que este decidiera redirigir su carrera profesional hacia el mundo empresarial: ''Le comparaban siempre con su hermano, y eso, se quiera o no, era difícil de llevar'', apuntó su padre Joan Piqué en el pasado.

Así, se metió de lleno en los estudios de Administración y Dirección de Empresas, los cuales cursó en el Instituto Químico de Sarrià, en la capital catalana.

A día de hoy, puede presumir de 11 cargos en seis empresas distintas, estando la gran mayoría de ellas vinculadas a los negocios de su hermano.

Es apoderado de varias empresas como, por ejemplo, Kosmos, el holding de Gerard, donde gestiona proyectos inmobiliarios y deportivos.

Su lado más personal

A juzgar por lo que vemos en sus redes sociales, Marc presume de un 'modus operandi' mucho más discreto que la estrella culé pues su perfil prácticamente está inactivo, contrariamente al del padre de Milan y Sasha.

En cuanto a su vida sentimental, el joven pasará por el altar con su novia de ''toda la vida'', procedente de ''una buena familia'', tal y como ha informado 'Vanitatis'.

