Chris Evans se sincera sobre los rumores de una posible relación con Shakira

Desde que se confirmó la ruptura entre Shakira y Piqué tras emitir un comunicado que corroboraba que se habían separado, han sido muchos las especulaciones que se han hecho sobre la hasta entonces pareja.

Primero, sobre la supuesta chica con la que el futbolista le habría sido infiel a la cantante. Después, sobre los planes de futuro de la colombiana y sobre los problemas de salud de su progenitor y, ahora, sobre quién sería el mejor candidato para que Shakira abandonase la soltería de nuevo.

Desde el principio, han sido muchos quienes la han relacionado con dos posibles actores muy conocidos de Hollywood: Henry Cavill, conocido por interpretar a Superman y Chris Evans, el protagonista de las películas de Marvel por su papel de Capitán América.

Los dos actores parece que se pusieron de acuerdo y, justo cuando se confirmó la separación entre la colombiana y el catalán, decidieron seguir a la artista en redes sociales. Un follow que ha dado mucho de qué hablar... Y es que para algunos esto podría ir más allá de una simple anécdota.

Sin embargo, esta teoría se desmontaba cuando se conocía que Cavill tenía el corazón ocupado, por lo que el público señaló a Chris como el chico que podría conquistar a Shakira.

¿Qué opina el actor?

Hace unos días, Evans reconocía en una entrevista durante la promoción de su nueva película de Disney Pixar 'Lightyear', que no era consciente de los rumores que se habían generado en redes sociales ni tampoco de la viralidad de los memes que se habían creado con él y Henry Cavill: "No estaba enterado, creo que no paso mucho tiempo en redes sociales, pero ella es espectacular", confesa el actor.

Era de esperar que el nombre de Shakira saliese en medio de esta conversación, pero lo cierto es que Evans se quedó de piedra cuando el periodista le preguntó si saldría con ella: "¿Qué si saldría con ella? ¿Estás tratando de conectarme con Shakira?", recalcó el actor entre risas. Evans no quiso responder esta pregunta, y prefirió dejarla en el aire: "Eso sería demasiado para decirlo ante las cámaras", afirmó.

No es la primera vez

Lo cierto es que a Evans no le sorprende que lo relacionen con Shakira, pues no es la primera vez que le preguntan al actor sobre la cantante a pesar de que no se conocen: "Nunca la he conocido, pero soy un gran fan", reconoció.

Pero si hay algo que realmente le pondría la cara como un tomate es mover las caderas al ritmo del 'Waka Waka' en un videoclip de la cantante: "Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso", afirmaba el actor que este lunes 13 de junio cumple 41 años convertido en Trending Topic.

