Vicky Martín Berrocal comparte su tratamiento estético definitivo: "No me lo salto por nada del mundo"

No hay duda que Vicky Martín Berrocal es una voz más que autorizada en lo que a tratamientos de belleza se refiere. Desde siempre, ha hecho gala de su amplio conocimiento de la industria de la belleza y de sus beneficios para mejorar su aspecto. Y lo mejor es que la diseñadora nunca ha tenido reparos a la hora de compartir sus mejores trucos y secretos estéticos con sus seguidores a través de sus redes.

Solo hay que darse una vuelta de vez en cuando por su perfil de Instagram para comprobar que Vicky Martín Berrocal es toda una experta en técnicas y tratamientos de belleza que, a juzgar por su aspecto, tienen unos resultados increíbles. La andaluza es una inspiración y una influencia para sus miles de seguidores, a quien transmite sus mejores secretos estéticos.

El último tratamiento que la diseñadora ha compartido es todo un clásico para aquellas personas que siguen asiduamente las redes de Martín Berrocal. Más que nada, porque, como ella misma confiesa, es una técnica que la celebrity ha recomendado en multitud de ocasiones.

Estamos hablando de la radiofrecuencia aplicada al rostro, "el único tratamiento que no me canso de recomendar", según sus propias palabras. De hecho, la diseñadora ha explicado muchas veces que se aplica este tipo de tratamiento desde hace más de 20 años, lo que le ha permitido mantener una piel tersa y joven.

Vicky Martín Berrocal durante una sesión de radiofrecuencia | Instagram @vickymartinberrocal

¿En qué consiste?

En su última Story, Martín Berrocal muestra su última sesión de Thermage FLX, un sistema de reposicionamiento facial para la prevención y corrección de la flacidez que utiliza la energía de la radiofrecuencia para conseguir un efecto tensor y reconstructor de las fibras de colágeno. El tratamiento, que ha convencido a celebrities de talla mundial como Gwyneth Paltrow o Jennifer Aniston, da como resultado una piel más firme y contornos definidos y suaves, además de mejorar la calidad de la dermis.

El tratamiento es un absoluto must para la diseñadora: "no me lo salto por nada del mundo", asegura en la story, donde, eso sí, también explica que este año no ha podido hacerlo tantas veces como hubiera querido por falta de tiempo.

La madre de Alba Díaz detalla que, concretamente, este tratamiento consigue "reafirmar el tejido estimulando el colágeno". Y lo define de una manera clara y concisa: "Es como si te hicieras muchísimas sesiones de radiofrecuencia a la vez".

El resultado de esta técnica, según cuenta la ex de Manuel Díaz El Cordobés, es inmediato. "Se nota al instante y es solo una sesión al año", afirma. Y no es hablar por hablar, porque lo demuestra con una fotografía tras concluir el tratamiento en la que se puede apreciar la luz y una tez impecable. Un resultado de diez.

Vicky Martín Berrocal después de la sesión de radiofrecuencia | Instagram @vickymartinberrocal

El conocimiento de las técnicas y tratamientos estéticos es algo que la diseñadora no solo ha transmitido a sus seguidores, sino también con su hija, Alba Díaz, a la que ha hecho partícipe de sus secretos de belleza y con quien ha compartido numerosos tratamientos, alguno de los cuales han generado cierta controversia entre sus legiones de fans.