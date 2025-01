Colate Vallejo-Nágera tiene nueva novia: Alejandra Conde, la hija pequeña del exbanquero Mario Conde

Había quien ya lo daba por hecho, pero todavía no se había confirmado, hasta ahora. La revista ¡Hola! ha publicado en exclusiva que Colate Vallejo-Nágera y Alejandra Conde están saliendo. Según cuenta la publicación, el rumor empezó cuando se les vio juntos estas Navidades en la localidad segoviana de Pedraza, donde la hermana de Colate, Samantha, tiene un restaurante.

En las fotografías, se puede ver a la pareja paseando, cogidos de la mano y a punto de besarse, unas imágenes que muestran "cercanía e intimidad" entre ellos y que confirman "una relación madura". La revista explica que los dos se conocían "desde hace décadas, pero se han vuelto a encontrar".

Colate Vallejo-Nágera | Gtres

Los antecedentes sentimentales de Colate y Alejandra

Aparte de la archiconocida relación de Colate con Paulina Rubio (y lo mal que acabó), la última del empresario fue con la diseñadora de moda colombiana María Clara Mejía. Estuvieron dos años juntos, desde finales de 2021 hasta el verano de 2023, cuando decidieron poner fin a su relación tras meses separados porque "estábamos en momentos distintos de la vida", comentó él en una entrevista en televisión. A pesar de que se llevaban muy bien "mi vida es muy movida y a ella le quedan muchas cosas por cumplir. Se merecía cosas en la vida que yo no le podía dar", afirmó el empresario.

¡Hola! también recuerda que a Colate se le llegó a relacionar con Macarena Olona, pero nunca se llegó a confirmar.

Por su parte, Alejandra se separó de Fernando Guasch Vega-Penichet en febrero de 2023 tras 19 años de matrimonio. Tuvieron tres hijos en común, dos niños y una niña.

Alejandra Conde con Miguel Palacio y Lourdes Montes | Gtres

Así es Alejandra Conde

Alejandra es la hija menor del exbanquero Mario Conde y Lourdes Arroyo, quien falleció en 2007 a causa de un cáncer. En homenaje a ella, Alejandra y Fernando le pusieron Lourdes a su hija pequeña.

Tiene un hermano, Mario, y mantiene una muy buena relación con su padre, tanto en el ámbito familiar como en el laboral. Estudió Derecho, pero decidió dejar de lado las leyes para centrarse en el mundo empresarial y ha fundado varias empresas.

Alejandra Conde con su hermano Mario en una imagen de 2011 | Gtres

Su vida se complicó cuando en 2016 fue detenida -junto a su padre, su hermano y su entonces marido- por repatriar a España 13 millones de euros que tenían en Suiza y fue condenada a prisión, pero no entró porque pidió cambiarla por un arresto domiciliario, ya que, en aquel momento, uno de sus hijos estaba muy enfermo. "Tengo muchas cosas que agradecerle al juez", afirmó en una entrevista a Vanity Fair. Dos años después, la Audiencia Nacional archivó la causa y su primera aparición pública fue en la boda de una amiga.

Ese mismo medio contaba que Alejandra fue apartada de la gestión de las empresas en las que trabajaba y que después de cerrarse el caso, tuvo que reinventarse. "Nos retiraron de todo, pero yo tenía que vivir. Soy madre de tres hijos y siempre me he autofinanciado económicamente. Así que no me ha tocado otra que reinventarme. Me he formado en inmobiliaria y he empezado a ayudar en el mundo de la moda. En los momentos que menos esperas, sabes salir adelante", relató Alejandra.