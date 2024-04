Se desvelan los motivos de la separación de Chiara Ferragni y Fedez

En febrero de este año se puso fin a los rumores de separación entre Chiara Ferragni y Fedez dando malas noticias a sus fans. Su ruptura revolucionó las redes y desde ese momento, cada movimiento de los celebrities ha sido analizado con lupa.

Ahora la noticia ha sido que el rapero ha concedido una entrevista en el programa italiano Belve, donde ha hablado de los motivos del fin de su mediático matrimonio y ha abordado otros temas como rumores de infidelidad.

Fedez en un programa de televisión | Instagram

Los detalles más esperados han salido a la luz

La entrevista se ha emitido en el programa Belve del canal de televisión Rai2 y ha sido conducida por la presentadora Francesca Fagnani.

Durante el mismo, Fedez ha asegurado que Chiara y él han "pasado por muchos momentos difíciles". "Mi enfermedad… han sido tres años muy complicados", ha reconocido el rapero. Al final, ha añadido que "lamentablemente no aguantamos".

También ha reconocido que la polémica que se vio sumergida su expareja, el "Pandoro Gate" con la marca Balocco, influyó, pero que ya estaban en una crisis profunda desde antes. "No es la razón por la que rompimos", ha aclarado. Justamente, con este tema no ha profundizado mucho y ha sido bastante tajante.

Y no solo esta ha sido la única especulación que Fedez ha abordado. Ha hablado de los rumores de infidelidad del rapero. "Me hace reír", ha asegurado Fedez a Fagnani. "Hasta que me casé, decían que era gay. Y, cuando me separo, me gustan las mujeres". "Sorprende la ligereza con la que se habla del tema (...). Hay rumores de que he estado con una chica, pero ¿con qué ligereza se le llama rompehogares?", ha añadido.

Cabe destacar, por eso, que la presentadora ha querido saber si fueron las traiciones una parte del motivo que provocó la crisis, a lo que Fedez ha respondido "sigamos adelante", sin dar explicaciones.

Fedez en un programa de televisión | Instagram

Fedez, a pesar de todo, sigue defendiendo a Chiara

Al margen de todos los problemas que han tenido, Fedez ha seguido defendiendo a Chiara. "Todo el mundo pensaba que vendría aquí a criticar a mi mujer. No es el caso, ella es la madre de mis hijos y siempre seguirá siendo la mujer más importante de mi vida, pase lo que pase", ha querido recalcar entre lágrimas.

Se ha pronunciado, también, sobre el motivo por el que sus hijos, Leo y Vittoria, han dejado de aparecer en sus redes sociales. Ha contado que él mismo le propuso a Ferragni no enseñarles con el fin de resguardarlos de la tormenta mediática que existe en torno a la separación de sus padres.

Sabemos que es una decisión que ambos respetan y están de acuerdo, puesto que Chiara dio una entrevista en febrero, justo unos días antes de que se anunciara su separación, y aseguró "que la prioridad es proteger a la familia y a los niños".