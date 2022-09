Chenoa muestra el momento inolvidable en el que se probó su vestido de novia

Poco más de tres meses han pasado desde que Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se dieran el esperado 'sí, quiero' que hasta en dos ocasiones tuvieron que aplazar a consecuencia de la pandemia mundial del coronavirus.

Fue la finca Comassema, situada en el valle de Orient (Mallorca), el enclave donde ambos pudieron al fin hacer su sueño realidad rodeados de sus familiares y amigos más íntimos donde tan solo hubo hueco para algunos de los extriunfitos.

Gracias a la revista ¡HOLA!, pues fue la encargada de llevar la exclusiva, pudimos ser testigos de tanto el primer como el segundo vestido que la cantante y jurado de 'Tu Cara Me Suena' lució el gran día.

Ahora, parece que la nostalgia ha llamado a las puertas de su casa y la artista ha compartido una serie de instantáneas del proceso de elaboración del traje con el que pronunció las ansiadas palabras.

Unos "recuerdos" tomados durante las pruebas de confección del que seguramente haya sido su estilismo más especial que este jueves ha querido inmortalizar en su perfil en redes.

Cuatro imágenes donde vemos al diseñador Hannibal Laguna y su equipo trabajar en el tradicional vestido de manga abullonada y escote en pico al que la argentina acompañó en su enlace con un un sencillo recogido, pendientes de perlas y un maquillaje de lo más natural.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas regresan a Mallorca

A finales de agosto vimos como Chenoa y Miguel Sánchez Encinas regresaban al lugar donde se convirtieron en marido y mujer.

"Te debía un atardecer... y brindo por muchos más. Mallorca hay quien cree que me conoce, pero solo tú me has visto crecer, caerme y levantarme, dándome oxígeno y fuerzas. Pisando tu roca vuelvo a quien fui para agradecerte cada horizonte que me hizo ser quien soy. Gracias Mallorca porque eres más que verano para mí. Mallorca mágica", escribía la cantante junto a un bonita postal de su paso por la isla.

