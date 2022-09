Chenoa revela cómo se lleva con Elena Tablada, ex de David Bisbal, tras su inesperada foto juntas

Fue a finales del pasado mes de abril cuando fuimos testigos de una sorprendente imagen para la crónica social que rápidamente se volvió de lo más comentada en redes sociales.

Y es que, fue la cena de gala organizada por Anne Möller y la revista ¡HOLA! el lugar donde Chenoa y Elena Tablada se fotografiaron juntas públicamente por primera vez.

Dos mujeres a las que, durante muchos años, algunos siempre han vinculado por un denominador común: David Bisbal.

Sin embargo, lo cierto es que ambas dejaron constancia de que no existe la rivalidad de la que se les ha acusado durante todo este tiempo y que el hecho de que ambas hayan mantenido respectivamente una historia con el artista no impide que puedan tener una buena relación.

Elena Tablada y Chenoa posando juntas | Instagram Chenoa

Así dejó prueba de ello la diseñadora de joyas cuando días después, al ser preguntada por su encuentro con la cantante y jurado de 'Tu Cara Me Suena', reveló que "los años pasan y maduramos".

"Lo que más me ha sorprendido cuando la he visto es que han pasado 18 años y nunca habíamos coincidido en ningún sitio. Al verla, parecía que ya la conocía. La he saludado y ha sido normal. Hubo buena química y no me ha sorprendido que la hubiera. La primera impresión fue buenísima. Me alegro de que nos hayamos conocido, la vida marca el 'timing' en el que deben ocurrir las cosas y este era el momento oportuno. Era el momento perfecto", confesó la mamá de Ella Bisbal.

En esta ocasión quien se ha pronunciado sobre la comentadísima foto ha sido la argentina. Ha sido durante la gala de los Premios Dial 2022 celebrada en Tenerife desde donde la artista le ha desvelado a Europa Press cómo ha llevado el famoso acercamiento con Tablada.

Y al igual que esta última, Chenoa coincide en sus palabras: "De manera súper natural, súper natural. Yo creo que al final se cierran etapas y las etapas cerradas son muy bonitas cuando al final ves que has cambiado, que has evolucionado hacia otro lado muchísimo más templado".

Pese a que admite que "amigas no somos", la que este pasado verano se diera el esperado 'sí, quiero' junto a Miguel Sánchez Encinas asegura que "nos podemos llevar bien todos" y explica que no tendría inconveniente en tomarse "un café con leche" con ella: "Sí, claro que sí".

Definiéndola como "un encanto", Chenoa le desea toda la felicidad, "por supuesto", tras su reciente separación de Javier Ungría.

Instagram Elena Tablada | Instagram

¿Cómo cree que le habrá sentado a David Bisbal su foto junto a Elena Tablada?

Sobre si cree que a David Bisbal le ha podido molestar la buena relación que parecen mantener, Chenoa está segura de ello: "Qué va, nada, no".

¿En qué punto se encuentra su relación con Rosa López?

Desde que se supo que Rosa López no estaría entre la lista de invitados a la boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, mucho se ha especulado sobre la relación de las extriunfitas.

Chenoa y Rosa López | Cordon Press

Sin embargo, la cantante ahora ha vuelto a asegurar que su amistad con la granadina está "muy bien", así como su relación con el resto de los que participaran en la primera edición de 'Operación Triunfo': "Yo con mis compañeros siempre bien", y añade que quiere mucho "a todos".

Seguro que te interesa...

Chenoa y su marido Miguel regresan al lugar donde se dieron el 'sí, quiero'