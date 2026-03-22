Celia Flores actualiza el estado de salud de su madre, Pepa Flores, y zanja los rumores

Celia Flores ha reaparecido ante los medios y, como siempre que lo hace, el interés se ha centrado también en el estado de su madre, Pepa Flores, icono indiscutible de nuestra cultura que desde hace años vive retirada de la vida pública.

La cantante, muy discreta con todo lo que rodea a la artista malagueña, ha querido tranquilizar a los seguidores de Marisol con unas breves pero significativas palabras, dejando claro que, lejos de cualquier preocupación, la mítica intérprete se encuentra en un buen momento.

Pepa Flores | Gtres

"Muy bien, muy bien", ha respondido Celia al ser preguntada por cómo está Pepa Flores, zanjando así cualquier rumor sobre problemas de salud y enviando un mensaje de calma a quienes siguen pendientes de la artista pese a su ausencia mediática.

La hija de la recordada Marisol, que continúa con su propia carrera musical, aprovechó también para reflexionar sobre lo que supone la música en su vida y cómo le ha acompañado desde siempre.

Las hijas de Pepa Flores: María, Tamara y Celia | Gtres

"Pues en todos los sentidos, el balón de oxígeno, es todo, la verdad no podría vivir sin música sin duda y una forma de expresión como he dicho antes y un medio de vida, todo, para mí es todo la música", confiesa, evidenciando hasta qué punto este arte está ligado a su historia personal y familiar.

Para ella, la música no es solo un trabajo, sino refugio, identidad y la herencia más poderosa que comparte con su madre, a la que sigue protegiendo mientras mantiene vivo su legado sobre los escenarios.