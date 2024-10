Cayetana Guillén Cuervo, sobre Amaia Montero, tras la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh

Muy amiga de Paz Vega, Cayetana Guillén Cuervo no se ha perdido este lunes el estreno de Rita en el madrileño Cine Doré, película que supone el debut como directora de la protagonista de Lucía y el sexo. Y como no podía ser de otra manera siendo una de las mejores amigas de Amaia Montero, además de madrina de su único hijo, Leo, Europa Press ha preguntado a la actriz cómo está sobrellevando la cantante la polémica que se ha creado en torno a su posible regreso a La Oreja de Van Gogh tras el inesperado adiós de Leire Martínez al grupo después de 17 años siendo su vocalista.

Paz Vega y Cayetana Guillén Cuervo, en la presentación de Rita | Gtres

Como ha contado, "Amaia está bien, es maravillosa. Sé que está cada vez mejor. Para mí ya sabes que es familia". Eso sí, ha asegurado que "no tengo ni idea de sus planes profesionales", desmarcándose así de los rumores de reaparición con la banda que la lanzó a la fama a principios de los 2000. Y es que como reconoce "prefiero ser muy cauta con las cosas que digo porque se sacan de contexto y me da mucho miedo siempre".

Sin embargo, sí ha confesado que "encuentro a Amaia bien, la encuentro contenta, la encuentro fuerte y está cada vez mejor y sobre todo que está muy contenta y muy emocionada con el cariño que le ha demostrado el país entero".

Cayetana Guillén Cuervo posando para los medios | Gtres

¿A Cayetana le gustaría que su amiga volviese a La Oreja de Van Gogh? Como asegura: "A mí me gustaría que volviese a La Oreja, que cantara sola, que volviera a los escenarios y sobre todo lo que quiero es que sea feliz". "Pero yo no sé nada, te lo prometo, no tengo ni idea" ha añadido, dejando claro que su deseo no tiene nada que ver con que el regreso de Amaia al grupo sea una realidad.

Amaia Montero | Gtres

Respecto a si las comparaciones entre la reina del pop y Leire Martínez son justas, la presidenta de la Academia de Artes Escénicas cree que "no hay que comparar a nadie porque creo que las dos se sienten incómodas ahí. Pero tampoco lo sé, yo creo que me sentiría incómoda también. Leire es una cantante maravillosa, ella también, tiene sus estilos, sus momentos, pero vamos que no sé más". "Yo no sé nada, de verdad que no" ha zanjado cuando la prensa le ha preguntado si hay mala relación entre las dos exvocalistas de LOVG.