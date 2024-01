La Casa Real danesa homenajea a la reina Margarita con un emotivo vídeo de sus mejores momentos

Dinamarca vive hoy el fin de 52 años de reinado de Margarita II. Tal día como hoy pero de 1972, la monarca ascendía al trono y hoy se despide como una figura respetada, siendo la segunda reina más longeva en la historia danesa.

En estas décadas, la reina Margarita ha vivido momentos de todo tipo, incluidos algunos incómodos correspondientes a la figura de su marido, el príncipe Enrique, quien la desafió durante todo su reinado protagonizando numerosos desplantes.

Pero para el pueblo danés, su reina siempre ha sido admirada y antes de que se haga efectiva la abdicación, anunciada en la pasada Nochevieja, la Casa Real danesa ha publicado un vídeo recopilando sus mejores, y más divertidos, momentos.

A ritmo de Cindy Lauper con su Girls Just Want To Have Fun, en las imágenes se le puede ver bailando, cantando, entre risas, pasando tiempo con su familia y mostrando su faceta más cercana además de recibiendo a mandatarios como Isabel II o el papa Juan Pablo II.

"Momentos especiales del reinado de Su Majestad la Reina. Mañana, la Reina dejará su cargo de Reina de Dinamarca y dejará el trono a Su Alteza Real, el Príncipe Heredero", han comentado desde el Instagram de la Casa Real danesa.

Miles de daneses estarán presentes en la proclamación de los nuevos reyes, Federico y Mary, salpicados en las últimas semanas por el escándalo de las fotos del príncipe con Genoveva Casanova por Madrid.

Tras la coronación de su hijo, Margarita abandonará Christiansborg para vivir el resto de ceremonias desde su residencia de Amalienborg.