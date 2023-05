Carlota Boza desvela por qué su amiga Victoria Federica evita a la prensa: "Conmigo no calla"

Victoria Federica tiene un trato con los medios algo distante a pesar de dejarse ver, cada vez más, en algunos eventos de moda o fiestas de influencers, esquivando las preguntas que le hacen.

Detrás de esta actitud se esconden varios motivos que su amiga, la actriz Carlota Boza, ha explicado al equipo de Europa Press, dando a entender por qué cree que la hija de la infanta Elena evita atender a la prensa.

"Conmigo habla y no calla, pero no sé igual las cámaras imponen, es verdad que yo llevo toda la vida con ellas y en los primeros photocalls imponen, si no se encuentra cómoda entiendo que no atienda", aseguró la joven.

Carlota entiende que si Victoria Federica es imagen de una marca podría hacer un esfuerzo una vez, pero también mira por parte de su amiga: "Entiendo que no lo haga, en su caso, en general la gente está súper centrada en ella, intenta sacar la mínima cosa sucede, hace o pasa en su alrededor y entiendo que le da miedo que cualquier declaración que dé se saque de contexto y supongo que para no arriesgar, prefiere no hablar directamente".

Victoria Federica | GTRES

La amistad de Carlota Boza y Victoria Federica viene de la infancia, y es su relación se forjó hace muchos años: "Nunca he sido una persona que esté llena de amigos o los he tenido muy limitado, en la playa era el sitio es donde tenía más amigos, más grupo, más tal y ella ha formado parte de eso y la recuerdo con especial cariño a ella y a todos mis amigos de la playa".

La intérprete también destacó la timidez de Victoria Federica cuando la conoces, a pesar de que con el tiempo se acaba soltando: "Verdad que yo la conozco de mucho tiempo, pero por ejemplo, va haciendo amigos nuevos y todo el mundo te va a decir lo mismo, en cuanto tiene un poco de confianza se suelta pero necesita tener ese nivel de confianza".

Por otro lado, también elogió la faceta de modelo de la sobrina del Rey Felipe VI: "La veo muy guapa cuando sale en alguna revista, la ropa le queda divina, súper mona, así que ella es guapísima. Miras cualquier revista, es verdad que no suelo comprar mucha prensa, y vas al aeropuerto y las ves te llena el orgullo porque es mi amiga claro".