Carlos Alcaraz, de fiesta tras convertirse en el ganador del Mutua Open Madrid

Los aficionados al tenis pueden decir que este fin de semana han disfrutado como niños, aunque los que no lo son también. Este domingo en la capital española ha sucedido un hecho histórico. Una victoria que proclama como rey al que hace unos días era príncipe.

Carlos Alcaraz se ha hecho este domingo con el título de vencedor del Mutua Madrid Open, coronándose como el más joven en ganar este trofeo que este año lucía un nuevo diseño y que el murciano levantaba ante la atenta mirada de los asistentes de la Caja Mágica. Un premio que se ha ganado por su talento y su esfuerzo y que le ha colocado en la posición 6 del ATP Tour, subiendo posiciones y colocándose entre los mejores tenista del mundo, algo que hace unos meses era impensable encontrándose más de 100 posiciones por debajo de la actual.

A sus 19 años, Carlos ha destronado a Alexander Zverev este 8 de mayo en solo 62 minutos. En poco más de 1 hora el joven vencía al defensor del título tras sus victorias en el torneo madrileño a Novak Djokovic y a Rafa Nadal, el que ha sido y es siempre su ídolo. El de El Parmar hizo caso a su abuelo y siguió sus palabras, consiguiendo su segundo Master 1000, tras obtener el primero en Miami, siempre con "cabeza, corazón y cojones". Un mensaje del abuelo Alcaraz que presenció el éxito de su nieto en la Pista Central en honor al también tenista y recientemente fallecido Manolo Santana.

Unos días de lo más especiales para el deportista que no solo ha celebrado en la pista de tenis, sino que también ha soplado las velas. Carlos cumplía ayer un sueño, pero el 5 de mayo festejaba su 19 cumpleaños. Una fecha que pasó compitiendo y en la que no tuvo muchas opciones de disfrutar, pero que ahora, al finalizar el torneo, sí que ha podido pasar con sus amigos.

Como cualquier joven de su edad, Carlos ha aprovechado para hacer memorable su cumpleaños y su triunfo con la raqueta. Con sudadera verde y vaqueros, el tenista ha pasado una noche por la capital cenando y pasándoselo en grande con su círculo más cercano. Aunque es muy hermético y reservado en lo que a su vida personal se refiere, no se ha escondido y se ha dejado ver con sus amigos y tomándose fotos con algunos aficionados que se lo pedían, eso sí, sin borrar su característica sonrisa de su rostro en ningún momento.

Hasta aproximadamente las 7 de la mañana Carlitos lo dio todo en Madrid cenando y saliendo de fiesta por algunos locales de la ciudad compartiendo él mismo un vídeo que el propio establecimiento subió a sus historias de Instagram en el que se le ve feliz y emocionado, rodeado de chicos y ante una tarta con bengalas esperando ser sopladas. Pese a que solo se le puede ver en redes sociales acompañado de amigos, ha sido también capturado junto a una chica de la que se despidió con dos besos tras una animada conversación.

Carlos Alcaraz celebrando su victoria y su cumpleaños | Instagram Carlos Alcaraz

Se había relacionado al deportista junto a la también tenista María González con la que aparentemente había mantenido un romance que se habría acabado hace algunos años. De igual modo las redes sociales han sido las delatadoras de una posible unión con la modelo y deportista Emma Raducanu tras unos intercambios de 'me gusta' en Instagram que levantan rumores sobre un idilio entre ambos, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada.

Lo que no podemos negar es que Carlos se encuentra centrando en este deporte que es su pasión y que acapara la mayor atención y tiempo en su vida. Su naturalidad y sencillez hace que sean muchos los que han cogido cariño al murciano, dentro y fuera de las pistas de arena, pero sea como fuere, tanto si el corazón del prometedor tenista está ocupado o no, lo que está claro es que sus manos no van a poder sostener todos los trofeos que apunta a ganar el joven viéndose en el horizonte el Roland Garros y una posible nueva victoria.

