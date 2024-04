Carlo Costanzia, máximo silencio ante la nueva denuncia a su hermano Pietro por otra presunta agresión

A finales del pasado mes de marzo, se conocía la detención de Pietro, el hermano de Carlo Costanzia, acusado de un presunto intento de asesinato hacia un chico por las calles de Turín. Se dijo que podría ser un tema de celos, aunque nunca ha trascendido más información. Apenas unos días después era Rocco, otro de los hermanos del actor, el que era detenido acusado de ser cómplice del presunto delito.

Ahora, ha trascendido que Pietro ha vuelto a ser denunciado por otra presunta agresión que estaría también motivada por los celos. Dicha agresión habría sucedido el pasado 24 de enero, aunque la víctima no ha querido denunciar hasta ahora. Los medios italianos se han copado de esta nueva información que ha vuelto a poner en el ojo del huracán a la familia italiana.

Carlo Costanzia guarda silencio ante la nueva denuncia a su hermano Pietro | Europa Press

Tras esto, Carlo Costanzia ha reaparecido ante las cámaras, con rostro serio y sin querer dar declaraciones sobre este nuevo varapalo judicial. Lejos de desvelar si se ha puesto en contacto con él o no, el actor ha preferido guardar silencio visiblemente molesto y cabizbajo.

De su relación sentimental con Alejandra Rubio tampoco ha querido hablar, como acostumbra. Hace días que no se les ve juntos, lo que ha avivado rumores de que entre ellos podría haber un distanciamiento; rumores que el hijo de Mar Flores no ha querido confirmar ni desmentir. ¿Qué hay de cierto en todas las informaciones que están rondando tanto de él como de sus hermanos? Lo único que está claro es que Carlo no tiene pensado hablar con los medios de comunicación, manteniendo así la misma actitud de los últimos meses.