Boris Izaguirre habla de las relaciones sexuales que ha mantenido con mujeres: "Han sido tres amigas maravillosas"

Boris Izaguirre ha visitado el pódcast de A solas con… de Vicky Martin Berrocal. Una hora de programa donde el periodista de origen venezolano se ha abierto en cuerpo y alma como nunca lo había hecho antes. La diseñadora lleva 25 años de amistad con él y se ha quedado igual de sorprendida que los que han podido escuchar sus declaraciones. Ya lo ha adelantado ella en un post: "Esta semana en A Solas Con... podréis disfrutar de las increíbles confesiones que me ha hecho Boris Izaguirre. Os prometo que después de 25 años de amistad pensé que lo conocía casi todo de él, pero estaba muy equivocada". Un nuevo Boris al que hemos conocido sincerándose sobre temas muy variados como sus relaciones sentimentales, sus estudios, hasta de su inmigración a España. "Gracias por tanta sinceridad y por tantas lecciones de vida", ha declarado la diseñadora.

Boris llegó a nuestro país en 1992, instalándose en Santiago de Compostela; una decisión muy complicada con el objetivo de empezar una nueva vida: "Lo más duro fue decirle a mis padres y a mis hermanos que allí se terminaba todo. No paré de llorar porque me estaba dando cuenta de que rompía la idea que mis padres habían construido con mucho amor". Venezuela le parecía en esa época un país "tan atroz, repudiable, opresor e hipócrita" y él mismo pensaba que allí "no pintaba nada".

Aunque fue una decisión difícil, tras los éxitos de su carrera en España, ha admitido en muchas ocasiones que él se siente muy castellano. Aquí comenzó hace más de 30 años una relación con Rubén Noguera y la pareja se casó en 2006 tras más de 14 años de noviazgo. Pese a que Izaguirre es un personaje público, su marido vive alejado de los focos y del mundo mediático y asegura que no le gusta que se hable de él en los medios: "No le gusta que hablemos de él. 32 años juntos. Somos un mundo juntos, una vida juntos. Le propuse a Rubén que íbamos a tener un contrato renovable cada cinco años. Vamos a los 35. Es verdad que cuando discutimos es muy tremendo. El sexo cambia, es cierto, pero es igual de bueno".

El presentador de televisión ha confesado que tiene una relación muy consolidada, gracias en gran parte a la infidelidad. Un concepto contradictorio para la mayoría de las personas, pero que él ha defendido asegurando que ser infiel es totalmente normal: "Si tú dices no, no voy a ser infiel y nunca perdonaría una infidelidad, en realidad estás luchando contra una cosa que va a pasar. Yo creo que la mejor actitud es decir esto hay que entenderlo. Probablemente la infidelidad sirva para fortalecer la fidelidad". Y con esto, Boris ha afirmado que él sí que ha sido infiel a su pareja, a diferencia de su marido que nunca le ha sido infiel: "Rubén no me ha sido infiel nunca. Nunca jamás. En eso se ve que es mejor persona que yo".

Los amoríos del comunicador no terminan aquí, pues él mismo ha confesado que ha tenido algunas relaciones con mujeres, concretamente en tres ocasiones: "Han sido tres amigas maravillosas a las que les agradezco el esfuerzo. Una de ellas era hija de un famosísimo guerrero venezolano. A mí me fascina el concepto del hijo de". A una de ellas, cuyo nombre ha revelado, Érika, la ha calificado como una mujer "divina, morena, con pelo afro". Y, aunque a día de hoy no se plantea tener nada más allá de una amistad con una mujer, por aquel entonces su pensamiento era muy diferente: "Yo vi que a ella le entusiasmaba mucho yo y dije: pues vas a ser tú. Tú me vas a iniciar en algo que no me interesa. Y así fue".

Un tema que ha tratado con cierto sarcasmo y humor, igual que trata todos los temas debido a esa personalidad que le caracteriza. Además, ha expresado que, desde su punto de vista, "no era honrado" hacer creer a una mujer que le gustaba: "Por esa honestidad me perdí de ser gran bisexual y tener experiencias extraordinarias".