A Boris Izaguirre le faltó gente en la coronación de Federico de Dinamarca: ¿Genoveva Casanova?

Como gran amigo de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Boris Izaguirre fue uno de los rostros conocidos que no se perdió el gran concierto de año nuevo que los directores organizaron de la mano de Stella Maris y el reparto de La Mesías.

Demostrando la gran relación de amistad que comparte con Los Javis desde hace años, y así lo demostraron saludándose con Ambrossi delante de las cámaras. "Me encanta acompañar a Los Javis, es mi deber histórico, les adoro, me ha encantado La Mesías y me parece genial que hagan el concierto" reconoció a su llegada.

Boris Izaguirre posando para la prensa | Gtres

El presentador, que tiene una larga lista de amigos famosos, siempre ha demostrado que no tiene problemas en dar su opinión y hablar abiertamente sobre los temas por los que ocupan las portadas. Tanto que un artículo de opinión que escribió en un periódico sobre una conferencia en la que participó Tamara Falcó en el Congreso Mundial de las Familias que se celebró en Ciudad de México en 2022, provocó una fractura en su amistad y han estado muchos meses sin hablarse. Una amistad que recientemente retomaron protagonizando un encuentro, con beso incluido, ante las cámaras en el último desfile de Pedro del Hierro que tuvo lugar en Madrid el pasado mes de septiembre.

Y ahora, como amigo de Genoveva Casanova, un tema muy de actualidad, Boris habló sobre la reciente coronación de Federico de Dinamarca reconociendo que echó de menos la presencia de algunas personas durante el acto: "Está muy guapo él, ella estupenda también, María, me hizo falta otra gente, pero empezará el reinado y veremos cómo va eso. Genoveva creo que debería haber ido, pero no lo sé".