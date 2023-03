Blac Chyna se quita las infiltraciones que se había hecho en la cara: Así ha sido el proceso para eliminar sus retoques

Hace una semanas, Blac Chyna compartió en su perfil de Instagram que había decidió disolver los rellenos faciales que tenía tras las operaciones estéticas que se había realizado a lo largo de los años. Con un vídeo de unos ocho minutos la modelo comunicó a sus seguidores esta decisión: "I remove all my face fillers, I'm so happy! (Me he quitado todos los rellenos de la cara, estoy tan feliz)". Un vídeo blog en el que la estadounidense muestra todo el proceso, desde su llegada a la clínica hasta cómo se está realizando la extracción.

Tras una primera sesión, Chyna ha vuelto a utilizar sus redes sociales para publicar de nuevo vídeo blog en el que ha explicado que se ha realizado una segunda sesión para eliminar sus rellenos faciales, y es que la ex de Rob Kardashian ha considerado que su cara aún no está como a ella le gustaría, ya que aún quedan partes con material, lo que causa que su rostro no se vea "cuadrado".

Un cambio estético con el que la modelo no parece estar muy conforme... Mientras muestra distintos ángulos de su rostro, Chyna explica que no tiene muy claro por qué comenzó con este proceso, y que tal vez fue por moda. En el momento en el que ella empezó a realizarse operaciones estéticas aún su cuerpo no estaba del todo desarrollado, y por eso tal vez no obtuvo el resultado que esperaba, además ha aconsejado a sus seguidores que no merece la pena y que no piensen en hacerlo.

Chyna incluso ha pensado en reducir sus pechos y glúteos, como ya hizo hace un tiempo su excuñada Kim Kardashian y es que cada vez son más las celebridades que se están sometiendo a estas operaciones en las que se retiran rellenos de ciertas partes de su cuerpo, sobre todo en pecho, caderas y glúteos.