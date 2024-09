Bertín Osborne reaparece dispuesto a asistir al bautizo de su hijo con Gabriela Guillén: "Primero me tendrá que invitar"

Se ha hablado mucho durante este verano sobre la salud de Bertín Osborne tras sufrir covid persistente, hecho por el que habría estado alejado de la vida pública en su finca, rodeado de sus seres queridos, y sin poder trabajar.

Durante estos meses, el presentador la logrado evitar un tanto la polémica que rodea a su relación con Gabriel Guillén y su hijo en común. Tras las comentadas pruebas de paternidad, se comentó que Gabriela había bautizado en secreto a su hijo antes de verano y después lo negó, por lo que sigue siendo una gran incógnita saber cuándo lo hará... Y, sobre todo, si Bertín acudirá,

Este viernes, 13 de septiembre, el cantante reapareció en la XVIII edición de los Premios Escaparate y respondió a estos temas de lo más risueño.

Bertín Osborne, Fran Rivera, El Turronero, José Mota y Juan José Padilla | Gtres

"Primero me tendrán que invitar", señaló a las cámaras de Europa Press al preguntarle si acudirá o no al bautizo y, además, aseguraba que Gabriela es una persona muy organizada e imagina que ya lo tendrá todo listo: "Lo tendrá organizadísimo, seguro, organizada sí que es".

Del mismo modo, el artista aclaró que "ella está estupenda, el niño también", así como que tanto él y sus hijas están "fenomenal".

Bertín Osborne en la XVIII edición de los Premios Escaparate | Gtres

Bertín Osborne confirma si irá a la boda de Ana Cristina Portillo

En cuanto a la boda de Ana Cristina Portillo el próximo mes de octubre, Osborne confirmó su asistencia. "Sí, claro. ¿Cómo no voy a ir a la boda? Si es una hija más", aunque desvelaba que no le ha llegado la invitación todavía: "Me ha llamado esta mañana, preocupadísima: Oye, espero que vengas. Y yo: Claro, ¿cómo no voy a ir?".

Además, sobre su verano recalcó que ha pasado dos meses y medio con su familia, "cosa que ha sido peor, porque ahora todos se han ido y me he quedado con una depre...". Eso sí, alejarse de los escenarios ha sido muy duro para él ya que, tal y como asegura, nunca le había pasado en 40 años.

Bertín Osborne en los premios Escaparate | Gtres

De hecho, recientemente comentó a su amiga Toñi Moreno que el virus le afectó "mucho a la garganta" y que tuvo "un edema en las cuerdas", por lo que no ha podido cantar.

"Estoy bastante preocupado. Este verano ha sido duro, porque no he podido", reveló en la gala de anoche, pero confiando en su recuperación.