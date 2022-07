María Castro sorprende con una imagen de su último embarazo: "Increíble lo que estira el cuerpo"

María Castro y José Manuel Villalba se conocieron en 2013 durante el rodaje de la serie 'Vive Cantando'. Han pasado casi diez años desde ese momento y la pareja ya ha tenido dos hijas desde entonces, Olivia y Maia.

La actriz ha mostrado durante los últimos días varias fotografías en sus redes sociales disfrutando de su tiempo libre con su familia. Y es que María Castro se encuentra ahora mismo en su último día de rodaje del último proyecto en el que está trabajando.

La actriz tiene por costumbre compartir sus experiencias y muchas de ellas están relacionadas con la maternidad, y es que si hay algo que valoran mucho sus seguidores es la sinceridad que tiene a la hora de hablar sobre estos temas.

María Castro, una madre inspiradora

En más de una ocasión ha intentado motivar a las parejas que tuviesen miedo a dar el paso de tener hijos. "Y que no os asusten (si es que valoráis ampliar familia), con eso de que "1+1 no son 2". ¡Uno más uno, no son 200 niños! ¡Son "sólo" dos!".

En marzo publicaba un vídeo donde explicaba que la maternidad también tiene aspectos negativos. A pesar de los cambios que sufre el cuerpo durante el embarazo, la actriz ve algo normal su diástasis abdominal y trata de llevarlo de la mejor manera posible.

"Ojalá se ocultase, y se disimulase menos… porque en lo que algunos ven imperfección, yo veo naturalidad, realidad y un engranaje perfecto al que no dejo de dar las gracias". Y es que parece que la actriz podría haberse convertido en un ejemplo a seguir para muchas madres y una prueba de ello es la cantidad de comentarios positivos que sus seguidores le dejan en sus publicaciones.

La foto que ha sorprendido a todos sus seguidores

Y es que María ha aprovechado este viernes para compartir una foto "de hace exactamente dos años", precisamente cuando estaba embarazada de la pequeña Maia.

En la foto aparece en bikini de perfil y enseña su cuerpo durante su último embarazo. "Acabo de encontrar esta estampa (...) y me sigue pareciendo increíble lo que "estira" el cuerpo, y mágico el recuerdo de cada patada", comentaba la actriz.

Entre foto y foto, siempre hay tiempo para risas con la actriz y esta vez no iba a ser menos: "Que sí, que me estoy rascando la punta de la nariz en la foto, pero probablemente fuese porque ya no me alcanzaba la punta de los pies".

