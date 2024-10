Así ha sido la increíble baby shower de Anabel Pantoja en Canarias: "Me hacéis sentir que aquí no estoy sola"

Este año ha sido un auténtico baby boom entre las influencers de nuestro país. La primera en dar a luz fue Alba Silva, después lo hizo Dulceida, Marta Riumbau podría visitar el hospital en cualquier momento y la última podría ser Anabel Pantoja. Pues, está previsto que la sobrina de Isabel Pantoja salga de cuentas el 20 de noviembre.

Es por ello que, en plena recta final del embarazo, la influencer ha recibido una sorpresa que ya se ha convertido en tradición: una baby shower. "Ayer fue un día súper especial. Mi familia de Gran Canaria me organizó esta fiesta tan bonita. No tengo palabras, sois únicos. Me hacéis sentir que aquí no estoy sola", ha compartido en su Instagram.

La baby shower de Anabel Pantoja | Instagram

Una fiesta en la que no ha faltado el color rosa, con una temática de carrusel, noria y mariposas. Rodeada de toda la gente que la quiere de la isla, Anabel ha agradecido todo el apoyo y el cariño que ha recibido desde el primer día que se instaló allí y, sobre todo, en esta nueva etapa que afronta con muchas ganas.

"No tengo palabras para describir lo que ayer viví. Soy afortunada de tener una familia en un sitio donde llegué hace 6 años y no me han soltado nunca. GRACIAS por haberos desvivido por mí desde que os conté que venía en camino una baby. Ahora sé cómo lo haréis con ella", ha desvelado.

Pero, aunque Anabel esté compartiendo gran parte de su embarazo, hasta la fecha no ha dado ni una sola pista de cómo se llamará la pequeña. Lo único que se sabe es que ya se ha instalado en VillaPanto y que cuenta los días para convertirse en madre primeriza.