Así es la mansión de 18 millones de dólares que se ha comprado Reese Witherspoon

Reese Witherspoon tiene nueva casa. Bueno, nueva mansión, para ser más exactos. La actriz se ha comprado su nuevo hogar en Nashville, capital del estado de Tennessee, donde ha vivido gran parte de su vida (nació en Nueva Orleans y, luego, ella y su familia se trasladaron cuatro años a Alemania por razones laborales de su padre).

Ahora, gracias a las fotos exclusivas de Gtres, podemos ver cómo es por fuera y conocer algunos detalles de cómo es por dentro.

Así es la nueva mansión de Reese Witherspoon

Esta supermansión, que le ha costado 18 millones de dólares, está situada en un terreno de unos 1.300 metros cuadrados y cuenta con un amplio espacio tanto en el interior como en el exterior. Comenzando el tour por la fachada principal, vemos unos cuantos balcones y un porche para recibir a las visitas, además de un buen espacio para aparcar unos cuantos vehículos.

La mansión de Reese Witherspoon en Nashville | Gtres

Fachada principal de la mansión de Reese Witherspoon en Nashville | Gtres

Pero, sin duda, lo que más destaca de la propiedad es el espectacular jardín trasero, que incluye una piscina en forma de cuchara, una pista de tenis, un putting green para practicar golf, una casa auxiliar (que podría servir como casa de invitados), una fuente ornamental y varias terrazas con zonas chillout para descansar, leer, estar con los amigos o jugar con su hijo.

La piscina y la pista de tenis de la mansión de Reese Witherspoon en Nashville | Gtres

Fachada trasera de la mansión de Reese Witherspoon en Nashville | Gtres

La protagonista de películas como Una rubia muy legal y Sweet Home Alabama, disfrutará de 5 dormitorios, 7 baños y de abundante luz natural a través de sus grandes ventanales. El resto del interior de esta lujosa vivienda no sabemos todavía cómo es, pero es fácil imaginarlo con un diseño moderno y elegante, y amplios espacios como la cocina, el salón y el comedor.

Un año después del divorcio

La compra de esta casa llega más de un año después de que se divorciara de Jim Toth. En marzo del año pasado, la ya expareja hacía público en un comunicado conjunto para decir que se separaban después de 12 años juntos y un hijo en común de 10 años. En el escrito, anunciaban "la difícil decisión de divorciarnos", recordaban "los maravillosos años juntos" y que su "mayor prioridad" era su hijo. Además, añadían que "seguimos adelante con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo por todo lo que hemos creado juntos". El texto acababa pidiendo respeto por "la privacidad de nuestra familia".

Días más tarde, tal y como informaba el medio TODAY.com, Witherspoon solicitó oficialmente el divorcio el 30 de marzo de 2023 a causa de "diferencias irreconciliables" en la pareja. El divorcio se resolvía en agosto del mismo año en un acuerdo final en el que, entre otros temas, acordaron la custodia compartida de su hijo, Tennessee James Toth, según informaba entonces NBC News.

Jim Toth y Reese Witherspoon | Gtres

En una entrevista concedida a la revista Harper's Bazaar, la actriz contó cómo se sintió a la hora de publicar el comunicado. No quería que pasara como en su primer divorcio (estuvo casada con el también actor Ryan Phillippe): "Los medios sensacionalistas llegaron a decirle a la gente cómo me sentía o cómo lo estaba procesando, y me sentí muy fuera de control".

Por eso, Witherspoon y Toth compartieron ese escrito en el que eran ellos los que explicaban la situación desde su punto de vista: "Poder hablar directamente con la gente de lo que me pasa en la vida y compartirlo de la misma manera que comparto grandes experiencias profesionales o personales, me parece mucho más auténtico, poder decir las cosas con mi propia voz y no dejar que otra persona controle lo que está pasando".