Errores y aciertos de la casa de Verdeliss: de la grifería negra a la chimenea colgante

Tener la suerte de construir una casa desde cero es un proyecto emocionante, aunque también estresante, que combina aspectos creativos, técnicos y prácticos. El primer paso es tener claras las necesidades, y a partir de ahí, decidir el número de habitaciones, cómo será el comedor, la cocina, cuántos baños se necesitarán, entre otros detalles. También es importante definir los materiales y diseñar un espacio que sea funcional y cómodo, además de elegir los acabados, colores y la distribución de los muebles.

Durante este proceso de planificación, puede suceder que algunas de las opciones que inicialmente parecían ideales, con el tiempo resulten ser malas decisiones. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Verdeliss, quien ha compartido con sus seguidores algunos de los aciertos y errores de su casa, después de un tiempo viviendo en ella.

Los errores de la casa de Verdeliss

La creadora de contenido, que acumula casi un millón y medio de seguidores en Instagram, comienza comentando uno de los errores de los que más se arrepiente: haber elegido la grifería de la ducha en color negro. Reconoce que en la tienda no le recomendaron, pero les pareció muy bonita y decidieron instalarla. Sin embargo, con el paso del tiempo, la cal se acumula y es difícil de eliminar, lo que le da un "aspecto deteriorado", afirma Verdeliss. Por eso, recomienda la grifería blanca o de acero inoxidable.

Del negro de la grifería pasamos al blanco del suelo. Admite que fue un capricho suyo y actualmente se arrepiente de ello porque se ensucia más fácilmente e implica una limpieza más frecuente, sobre todo, en las zonas más transitadas de la casa.

Otro fallo es el sofá. Compraron uno que no es desenfundable y ahora notan las consecuencias. "No repetiría porque como te la líen gorda, no hay escapatoria", explica Estefanía enseñando los garabatos de colores de los brazos del sofá. Cabe recordar que Verdeliss y su marido tienen ocho hijos.

Los aciertos de la casa de Verdeliss

En esta casa "construida a la carta", como ella misma dice, también hay decisiones que son todo un acierto y muy prácticas. Como por ejemplo, la chimenea colgante, algo sorprendente y que no se suele ver a menudo. La influencer comenta que es útil porque "crea un ambiente acogedor, la llama es puro relax" y evita accidentes con los niños corriendo por el salón. Otra de las funcionalidades es el poco mantenimiento, que no necesita salida de humo y no mancha ni huele.

Por último, teniendo una familia tan numerosa es fundamental tener mucho espacio de almacenamiento y, como es limitado, hay que aprovecharlo al máximo. Por eso, ha convertido el hueco de la escalera en un armario "con una cantidad de almacenaje infinita" donde poder guardar todo lo necesario. Incluso hay una parte que se utiliza para jugar.

Verdeliss, campeona de España

A Estefanía Unzu Ripoll, conocida como Verdeliss, la conocimos por sus vídeos en YouTube, donde explicaba aspectos de su familia. Aunque ahora sigue creando contenido para redes sociales, se ha hecho muy popular en el atletismo. En los últimos 13 meses, ha corrido 13 maratones y es campeona de España de 100 km.

Este mundo no le es para nada desconocido, ya que su padre es Fernando Unzu, entrenador profesional, y su madre, Marta Ripoll, es miembro de la Federación Navarra de Atletismo.