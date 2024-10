Así de incómoda hablaba Gloria Camila de su novio, David García, horas antes de anunciar su ruptura

Este jueves, Gloria Camila Ortega posaba ante los medios en el estreno del nuevo espectáculo de WAH en Madrid. Allí, la hija de Rocío Jurado y Ortega dedicaba unos minutos a hablar con la prensa.

Gloria Camila, en un evento en Madrid | Gtres

La influencer se pronunciaba sobre cómo se encuentra actualmente su padre después de haber sufrido una avalancha humana mientras viajaba en el Metro de Madrid: "Mi padre está bien, está ahí poco a poco mejorando. Y bueno, ha tenido revisión y nada, mucha paciencia, mucha tranquilidad, reposo y un poquito de ejercicios".

Un evento al que Gloria Camila acudió sola sin la compañía de su novio, David García, una ausencia que no hizo más que alimentar los rumores de ruptura entre la pareja. Y lo cierto es que a Gloria Camila se le notaba tensa e incómoda cuando respondía a las preguntas sobre él. En el vídeo de arriba te dejamos las declaraciones que hizo, ¡al completo!

El look de Gloria Camila | Gtres

Y pocas horas después, la hija de Ortega Cano sorprendía utilizando sus redes sociales para anunciar que habían roto: "Mis queridos, después de haber compartido con vosotros determinados momentos personales de mi vida, me siento en la obligación y creo que debo comunicaros que tras cinco años de mucho amor y momentos bonitos, David y yo hemos tomado caminos diferentes", escribía a través de una historia en Instagram.

"Gracias a todos por querernos y por compartirlo con nosotros" ha añadido, terminando pidiendo públicamente "respeto".

El comunicado de Gloria Camila | Instagram

Una ruptura de la que no ha desvelado más detalles, aunque ha asegurado "que no se busquen culpables" del fin de su noviazgo "porque no los hay".