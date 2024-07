Gloria Camila enseña en un vídeo el resultado de su cuerpo tras una remodelación 360: "Mejorando con el tiempo"

Después de unos meses cargados de cambios y cosechando éxitos en el terreno profesional, Gloria Camila comunicaba a través de sus redes sociales que había tomado una decisión: volver a pasar por quirófano. Concretamente, el 3 de marzo anunció que volvería a operarse el pecho con el objetivo de "rediseñar el escote" y eliminar algunos queloides que le habían salido.

Su actividad en las redes sociales continuó con total normalidad, pero a principios del pasado mes de junio, la hija de Ortega Cano volvió a compartir con sus seguidores que no solo se había operado el pecho: "Me he realizado la remodelación corporal 360".

Una decisión de cambiar su cuerpo que tomó "debido a la ansiedad y problemas emocionales" que sufría desde hacía tiempo. Y es que, como ella misma explicaba, ha estado unos meses cogiendo peso sin ser capaz de bajarlo, a pesar de hacer mucho deporte. "Definitivamente ha sido el complemento perfecto a mi rutina saludable para deshacerme de los pequeños cúmulos de grasa localizada y realzar mis partes más favorecedoras", informaba.

Y ahora, unos meses después y completamente recuperada, ha enseñado el resultado de esta operación radical. Un vídeo en el que ha mostrado cómo es ahora su cuerpo y lo contenta que está por ello. "He podido conseguir un cuerpo que me gusta mucho más y estoy más segura de mí misma", ha explicado.

Pero el camino no ha sido fácil, pues ha vivido "una recuperación laaaaaaaaarga" con momentos de bajón, "paseos de dos minutos" porque se cansaba y muchas películas en casa. Ya ha pasado un mes y Gloria Camila responderá todas las dudas y hará otro vídeo contando su experiencia de principio a fin pero, de momento, solo ha compartido el resultado de su operación con un vídeo que no ha tardado en acumular cientos de comentarios.