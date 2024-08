Así es Harry Charles: Novio de Eve, la hija de Steve Jobs, y jinete con oro olímpico

En los Juegos Olímpicos de París no paran de llover medallas. Una de ellas ha sido la de oro para la delegación británica de hípica -formada por Ben Maher, Scott Brash y Harry Charles- en la modalidad de salto por equipos.

Vamos a fijarnos en uno de estos tres jinetes, Harry Charles, porque resulta que es el novio de Eve Jobs, hija de Steve Jobs. La pareja no ha sido muy proactiva publicando fotos juntos en las redes sociales, hasta ahora, cuando la joven ha colgado un vídeo en Instagram celebrando la medalla de oro con su novio.

En la grabación se puede ver cómo Harry corre por la pista del Palacio de Versalles (sede de esta competición) para saltar la valla e ir rápidamente a abrazar a Eve. "¡Equipo de oro! ¡Más que orgullosa de ti, mi amor!", ha escrito ella en el pie de foto. Dedicatoria que él ha respondido con un bonito mensaje: "¡2 medallas de oro ahora!", refiriéndose a su novia.

Harry y Eve comparten, como mínimo, una pasión: la hípica y los caballos. De hecho, según informa la revista ¡Hola!, se conocieron en alguna competición de hípica en la que coincidieron.

Para conocer un poco más a la pareja, a continuación, vamos a hacer un breve perfil de cada uno de ellos.

¿Quién es Harry Charles?

Harry Charles tiene 25 años y nació en Alton (Inglaterra) el 15 de julio de 1999. Su padre, Peter Charles, es también jinete y participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en los que ganó el oro en el salto por equipos. Así pues, Harry sigue los pasos de su padre, quien seguro que le ha dado los mejores consejos para afrontar este importante reto en su carrera deportiva.

Estos no son los primeros Juegos Olímpicos del joven jinete, ya que ya participó en los de Tokio 2020, donde consiguió el 10º puesto en la categoría de salto por equipos. Por lo tanto, podemos decir que la evolución en estos últimos tres años ha sido espléndida.

Charles ha conseguido más medallas en otras competiciones internacionales, como por ejemplo, la de bronce en el Campeonato Mundial de Saltos Ecuestres 2022, celebrado en Herning (Dinamarca).

Volviendo a los JJ. OO. de París, Harry tenía otra oportunidad de medalla en la categoría de salto individual, pero ha tenido que retirarse por una lesión que ha sufrido su caballo Romeo 88. En declaraciones a los medios, el deportista ha afirmado que el animal "no está al 110%" y no ha querido correr ningún riesgo que pueda perjudicarlo todavía más. A pesar de no poder competir, Harry le ha dedicado unas bonitas palabras a Romeo afirmando que "me ha dado tanto y ha superado todas mis expectativas".

Así es Eve Jobs

Eve es hija del cofundador de Apple, Steve Jobs (fallecido en 2011 a causa de un cáncer) y estudió Historia y Política Internacional en la Universidad de Stanford, California. En su carrera en la hípica, se colocó quinta en el ranking mundial de los 1.000 mejores jinetes menores de 25 años del año 2019 y ganó la medalla de bronce en salto ecuestre por equipos en su participación en los Juegos Panamericanos de ese mismo año.

Además de la hípica, ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda. Debutó en las pasarelas en 2021 en un desfile de la marca Coperni celebrado en París (con quien coincidió con Gigi Hadid) y forma parte de la misma agencia que representa a Emily Ratajkowski y Kaia Gerber (hija de Cindy Crawford), entre otras modelos.