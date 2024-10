Así hablaba Bárbara Rey de lo que destapó Corinna Larssen sobre Juan Carlos: "No hace falta humillar ni hacer daño"

Bárbara Rey se ha convertido en el personaje del momento. Y es que, además de llevar semanas librando una batalla mediática contra su hijo, Ángel Cristo Jr, en los platós, el pasado 25 de septiembre su hijo le asestaba el golpe definitivo sacando a la luz, vendiendo mediante exclusiva a la revista holandesa Privé, las fotos de uno de sus encuentros privados con el rey Juan Carlos. Unas imágenes que llevaban guardas más de 30 años.

Ángel Cristo, Bárbara Rey y Sofía Cristo | Gtres

Y tras las imágenes, esta semana han salido a la luz los audios donde supuestamente Bárbara Rey intentaba chantajear al emérito con estas fotos.

Una polémica que ha sobrepasado por completo a la vedette que mostraba este jueves su peor cara con la prensa que le esperaba a las puertas de la casa de su hija, Sofía Cristo.

Y es que seguramente cuando Bárbara Rey acudió hace meses a la presentación de la serie de Atresplayer, Cristo y Rey, donde cuentan la historia del domador de leones y donde se llevó a la pantalla algunos de los encuentros que protagonizó la vedette con el rey Juan Carlos, ni se imaginaba lo que estaba por llegar... Una premiere donde incluso Bárbara Rey habló de otra famosa amante del emérito, Corinna Larssen, quien incluso mencionó a la vedette en uno de sus podcast: "No me gusta las cosas que dice. Creo que no son necesarias. No hace falta humillar ni hacer daño". "Yo no sé cómo se ha atrevido a decir determinadas cosas tan íntimas", añadía Bárbara Rey ante las cámaras de Europa Press. En el vídeo de arriba te dejamos estas declaraciones al completo.