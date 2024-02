Así habla Enric Auquer del amor tras salir a la luz su relación con Macarena García: "Mi corazón palpita muy bien"

En la alfombra roja de los Premios Goya 2024 no solo ha habido tiempo para derrochar glamour con looks que han dado mucho de qué hablar, sino también para hacer declaraciones y hablar del amor a pocos días de celebrarse San Valentín. Y así ha hecho Enric Auquer, que el pasado mes de enero fue captado en actitud cariñosa con la que parece ser su nueva ilusión, Macarena García.

Este año, Enric ha recibido la nominación al Goya en la categoría de Mejor Actor Protagonista; un reconocimiento en su carrera profesional en la industria que ha recibido con los brazos abiertos: "Estoy contento, estoy nervioso no mucho… templado, bien, y nada, a disfrutar".

Enric Auquer en los Premios Goya 2024 | Gtres

¿Nervios? Lo tiene claro: "Impone no, te pones contento. Estoy muy orgulloso de todo el equipo, de la película, de mí mismo. El papel es muy bonito, estoy enamorado del personaje, es un tributo precioso…". Pero esta edición de los galardones ha estado marcada por la denuncia al abuso de poder que se vive en el cine, en este caso en el español.

Un abuso de poder que el actor ha vivido en su propia piel y del cual no ha querido dar apenas detalles: "No voy a contar, pero a todos nos ha pasado. Algún momento en el que estás empezando, estás vulnerable y momentos en los que no te esperas… Lo piensas bien a cabo de un tiempo y dices: ah, eso no me gustó".

Enric Auquer en los Premios Goya 2024 | Gtres

Y, dejando a un lado el terreno profesional, Enric Auquer se ha definido como "muy apasionado y muy romántico" en el amor, confesando no celebrar San Valentín por un motivo de peso: "Me gusta regalar cuando me surge la idea. Odio cuando hay un día que se tiene que regalar algo".

Pero, ¿está de nuevo enamorado? Sin mencionar a Macarena García, el actor ha sido claro: "A todo el mundo le gusta el amor". Y, esquivando la pregunta, ha sentenciado que su corazón "palpita muy bien". Riéndose y ruborizándose al mismo tiempo, Enric ha dejado claro que no piensa pronunciarse sobre su vida sentimental. "Me voy ya", ha sentenciado, lanzando besos a la presa y despidiéndose. Pero las imágenes han hablado por sí solas.

Justo después, ha sido Macarena la que ha atendido a las cámaras, confesando también tener el corazón "muy contento". Y, por supuesto, alabando el arte de Enric delante de las cámaras: "Hace un trabajo maravilloso como todos sus compañeros. Un actor increíble".