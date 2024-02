Enzo Vogrincic sale corriendo al ser preguntado por Aitana en los Goya

Enzo Vogrincic ha sido uno de los rostros más aplaudidos de la alfombra fucsia de los Premios Goya 2024, aunque su aparición se ha hecho esperar… Desde que su papel como Numa Turcatti en La Sociedad de la Nieve conquistó el corazón del mundo entero, su nombre no ha dejado de sonar con fuerza en nuestro país. Sobre todo después de salir a la luz los rumores de un romance con Aitana, tras la ruptura de la cantante con Sebastián Yatra.

Y, aunque no ha dudado en atender a los micrófonos de Gtres en esta noche en la que el cine ha sido el gran protagonista, al ser preguntado por su presunta historia de amor con la extriunfita, el actor ha salido corriendo. Una forma de esquivar una de las incógnitas que más suenan en nuestro país, pero que ha creado aún mayor hype sobre esta cuestión. "Por favor", ha sentenciado mientras ha abandonado la red carpet.

El elenco de La Sociedad de la Nieve en los Premios Goya 2024 | Gtres

Más allá de su vida privada, esta noche Enzo ha brillado con luz propia. Para ello, ha escogido un traje hecho a medida de la prestigiosa firma Loewe. Un traje clásico, con detalles muy cuidados y con el que ha sacado partido a su espectacular figura: desde las solapas en raso hasta el cuello de la camisa o la pajarita.

"Genialmente no suelo estar nervioso, eso no sé qué es. Las veces que estoy nervioso es antes de salir en el teatro, ahí es cuando me pongo más nervioso. Acá es como… estoy tranquilo", ha confesado. Además, se ha definido a sí mismo como una persona “tranquila, silenciosa” y que no tiene grandes sueños por cumplir en la industria, solo centrarse en el proyecto del que forma parte y dedicarse plenamente a él.

Enzo Vogrincic en los Premios Goyas 2024 | Gtres

El actor sabe que ha sido uno de los protagonistas de la película dirigida por Juan Antonio Bayona y se ha querido pasear por primera vez en una alfombra roja derrochando estilo, elegancia y demostrado que tiene un gusto por la moda exquisito. Eso sí, dejando su vida privada -y amorosa- en un segundo plano. ¿Es la nueva ilusión de Aitana? Lo único cierto es que Enzo no tiene pensado ni confirmar ni desmentir los rumores.