Así es Gabriela Andrada, la hija de Minerva Piquero que también es actriz

El pasado fin de semana, numerosos rostros conocidos se reunieron en la gala benéfica Infancia Sin Fronteras con motivo del 25 aniversario de la ONG. Entre ellos, se encontraban Norma Duval, Elsa Anka, Mireia Canalda y Minerva Piquero, un rostro muy aclamado de la televisión de nuestro país.

El nombre de Minerva sonó con mucha fuerza en los años 90, convertida en la chica del tiempo de Antena 3. Ahora, se mantiene más alejada del foco mediático, pero sigue acaparando los flashes en cada aparición, sobre todo si lo hace al lado de su hija Gabriela Andrada.

En este último evento, la televisiva no ha dudado en atender a los micrófonos de Europa Press y dar más detalles de su vida privada, esa que siempre ha intentado mantener en la intimidad: "Yo oigo a mucha gente quejarse de sus hijos, a mí me tocó la lotería de verdad. Tengo a esta señorita y tengo un chico más joven. Y no he podido tener mejores hijos, no los cambiaría por nada".

Minerva Piquero y su hija Gabriela en un evento | Gtres

Fruto de su matrimonio con el economista Mario Andrada, nacieron Gabriela y Lucas, de 14 años. La hermana mayor está iniciándose como actriz y, como ha desvelado su madre, tiene muchos proyectos en el horizonte. Entre los títulos que forman parte de su currículum se encuentra Los Protegidos: ADN, de Atresplayer .

Pero, ¿cómo es la relación con su madre? "Me encanta acompañarla. Yo he venido aquí para hacerle fotos muy guapa (…) Es un terremoto, una fuerza incansable del bien", ha confesado.

Gabriela Andrada en la premier de La Ruta | Gtres

En esta aparición, madre e hija han demostrado derrochar complicidad, gastándose bromas y riéndose ante las cámaras. "Tenemos una relación muy buena y tengo dos hijos que son mis hijos, mis amores, mis amigos, o sea que son maravillosos", ha sentenciado.

Tras salir a la luz el problema entre Bárbara Rey y su hijo, se ha cuestionado mucho si las relaciones familiares deberían formar parte de la crónica social. "Las relaciones entre familiares en general pueden ser muy complicadas, no tienen por qué ser idílicas, lo raro es que sean idílicas. Yo creo que los problemas hay que solucionarlos con la persona con la que tienes los problemas. Tener una conversación difícil cuesta mucho, pero es la única manera de solucionar los problemas", ha opinado Minerva.

Minerva Piquero con su hija Gabriela en un evento | Gtres

Y es que, lo cierto es que a pesar de ser una de las chicas más famosas de la televisión de los 90, siempre quiso ser discreta con su vida privada: "Yo tomé esa decisión, yo creo que es una elección de cada uno (…) Yo elegí un tipo de vida y estoy muy feliz con la que tengo en cuanto a mis relaciones, quiero decir. Una cosa es mi trabajo y otra cosa son mis relaciones".