Así es la casa de Vicky Martín Berrocal en El Rocío: Un refugio lleno de estilo y tradición

El Rocío, situado en la provincia de Huelva, en Andalucía, es un lugar conocido por su fervor religioso y su famosa romería. Pero además de la devoción, este pueblo también es hogar de impresionantes casas tradicionales que reflejan la esencia de la cultura y la historia andaluza. Una de estas casas emblemáticas pertenece a la reconocida diseñadora de moda española, Vicky Martín Berrocal.

Este fin de semana, Vicky ha mostrado varios rincones del que es el hogar de encuentro de su familia, donde en días de romería invita a sus amigos más cercanos, como la presentadora Eva González, que ya ha acudido a estas fiestas en varias ocasiones.

Un precioso patio andaluz

"Saliendo de mi habitación encontramos este patio que mi madre cuida con tanto mimo", explica Martín Berrocal en una historia de Instagram en formato vídeo. En las imágenes muestra un precioso patio andaluz lleno de flores y plantas, distintos tipos de azulejos y un mural con un paisaje pintado.

La zona descubierta se divide en dos con una galería porticada. Una de las partes está compuesta por unas escaleras llenas de macetas que llevan al piso superior de la casa.

Story | Insatgram @vickymartinberrocal

Patio cubierto

El patio andaluz tiene una parte de la casa abierta y conectada, que funciona como comedor exterior cubierto, ideal para posibles inclemencias meteorológicas. Este tiene un conjunto de mesas y sillas llenas de color y estampados festivos.

Vicky, también nos ha mostrado lo bonita que han puesto la mesa para que su hija, Alba Díaz, llegara por sorpresa y diera una sorpresa a su abuela, Victoria Martín Serrano. Una vajilla con motivos florales, salvamanteles de yute y un jarrón con plantas han vestido de forma festiva la cena.

Story | Instagram @vickymartinberrocal

El interior

Aunque Vicky Martín Berrocal no ha hecho ninguna story específica sobre el interior de su casa, su hija, Alba sí nos ha mostrado algunas partes. Como el salón, donde se mezclan elementos tradicionales andaluces con un toque contemporáneo.

Vemos una chimenea de estilo tradicional, jarrones y platos de cerámica decorativos y sofás cómodos y modernos con una mesa auxiliar dorada en frente. Este espacio es aún más acogedor gracias a las vigas de madera del techo y una enorme lámpara de araña.

Story | Instagram @albadiazmartin

Luego, en una selfie espejo de la influencer, vemos uno de los pasillos lleno de cuadros de mujeres andaluzas, suelo con baldosa hidráulica y paredes lisas blancas. "Feliz aquí", asegura Díaz.

Story | Instagram @albadiazmartin

Un lugar lleno de felicidad

La casa de Vicky Martín Berrocal en El Rocío es más que un simple refugio de vacaciones para la diseñadora. Es el sitio donde tanto ella como su familia disfrutan de sus raíces y lo viven desde el corazón.

Una emoción que Alba Díaz ha intentado plasmar en un post de Instagram con el siguiente texto: "No puedo estar más orgullosa de haber vivido esto desde que tengo uso de razón. Ojalá poder explicar con palabras lo que se siente, ahí donde duele, para que cada año sea mejor que el anterior o yo me sienta más feliz que el anterior aquí. Me acaban de hacer esta foto, a las 9.45 de la mañana, sin dormir na de na y quería compartirla porque expresa muy bien cómo me siento aquí".