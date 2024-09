Antonio Carmona se despide de su sobrino Manuel tras su fallecimiento: "Me costó aceptar que ya no estás aquí"

Son días tristes para Antonio Carmona, que después de un verano repleto de trabajo y tiempo en familia, ha empezado septiembre con una noticia cargada de dolor. Como él mismo ha compartido en su perfil de Instagram, su sobrino Manuel ha fallecido, y le ha querido dedicar un pequeño homenaje.

Junto a una foto de su sobrino, el cantaor ha informado de su fallecimiento dedicándole unas emotivas palabras: "Estos días pasados me costó aceptar que ya no estás aquí, mi querido sobrino. Mereces estar en lo más alto del cielo. Te voy a extrañar… te quiero". El cantaor no ha querido entrar en más detalles de esta dura pérdida, pero con este post ha dejado constancia del duelo al que se enfrenta.

Una publicación que ha recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores y también de sus seres queridos. Marisa Jara, Rossy de Palma o Lolita le han dejado sus más sentidas condolencias en la red. "Lo siento, Antonio. Que Dios lo tenga en su gloria", ha escrito Pitingo.

Quien también ha mostrado su apoyo incondicional ha sido su mujer, Mariola Orellana, comentando varios emoticonos de caras llorando que reflejan que también está siendo un momento complicado para ella. Y es que, desde que sus caminos se cruzaron hace ya tres décadas, han demostrado estar unidos contra viento y marea, pase lo que pase.

Antonio Carmona y Mariola Orellana en 2023 | Gtres

Además de esta triste pérdida, Mariola se enfrenta también a un problema de salud, una tendinitis en el supra espinoso: "No se la deseo a nadie, realmente me cuesta tener una conversación que no sea para resolver ningún asunto, por eso pido perdón a los que contesto con rapidez y no me permito quedarme más de lo preciso". Una noticia que ha contado a través de su perfil de Instagram donde, además, ha rescatado una frase de Antonio Flores: "Saber que me necesitas, un telefonazo y ya estoy ahí".