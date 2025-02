Antonio Banderas desvela el secreto de sus 10 años de amor con Nicole Kimpel: "Es muy fácil"

Antonio Banderas y Nicole Kimpel están atravesando un gran momento en su relación, después de 10 años juntos. Así lo han demostrado durante la presentación del musical Gypsy, el nuevo espectáculo que el actor ha estrenado en el Teatro Apolo de Madrid.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel en el estreno del musical Gypsy | Gtres

Antonio ha acudido acompañado de Nicole y ha hablado sobre el amor y el secreto para mantener una relación tan sólida con el paso del tiempo. "Es muy fácil, porque nos queremos", ha confesado Banderas a la prensa, dejando claro que lo más sencillo es también lo más importante.

Durante el evento, se ha podido ver la gran complicidad entre la pareja. Nicole no dejaba de mirar a Antonio con cariño y admiración mientras él estaba atendiendo los medios. Sonrisas, miradas y gestos cómplices han dejado claro el gran momento que están viviendo.

Nicole también ha hablado con la prensa y ha explicado cómo celebran San Valentín. "A mí me encanta celebrarlo, pero es verdad que no tenemos un día específico, siempre lo celebramos cada día", ha dicho la empresaria. Para ella, los detalles románticos no pueden faltar: "San Valentín es más de flores, bombones… me encanta el chocolate". El director de cine, en cambio, no comparte su entusiasmo por las flores, por lo menos no en el teatro. "Las flores no me gustan en el teatro", ha dicho entre risas.

Después de una década juntos, Antonio y Nicole siguen estando muy enamorados y felices. La empresaria ha sido un gran apoyo para el actor durante los últimos años y en cada aparición pública dejan claro que su relación se basa en el respeto, el cariño y la complicidad que tienen.