Anna Simon se sincera sobre cómo ha sido su primer año como madre: "El más agotador, sí, pero el más increíble"

Anna Simon abría recientemente su álbum más personal para compartir unas fotografías tomadas "el mejor" día "de todos los que he vivido": Unas instantáneas inmortalizadas aquel 29 de abril de 2022 donde vemos a la comunicadora "embarazadísima de 40 semanas" poco antes "de conocer el amor más animal que he sentido".

"La séptima foto se hizo en el momento más mágico, especial y salvaje de mi vida. Un momento al que mi mente ha vuelto infinidad de veces a lo largo de este año, cuando pusieron a mi hija encima de mí, piel con piel, mojada, resbaladiza, tan nueva, tan perfecta. He vuelto a aquel paritorio intentando recordar cada detalle, la luz, el sonido, su llanto, su respiración, el tacto de su mano en la mía, su olor...", ha rememorado.

Un carrusel fotográfico de lo más especial al que le ha puesto el broche de oro con una imagen de la "primera vuelta al sol" de Aina donde vemos a la pequeña agarrando el dedito de su madre. Una señalada fecha por la que la periodista se siente "con un nudo en la garganta y en un mar de sentimientos encontrados".

Por un lado, "inmensamente feliz por verla crecer sana y fuerte y por poder disfrutar de ella cada minuto" pero "triste porque esto va demasiado deprisa. Mi bebé está empezando a dejar de ser un bebé y, aunque para mí lo será siempre, a veces me gustaría poder parar el tiempo".

Además de abrirse en canal sobre cómo fue el día más mágico de su vida, Anna Simon también se ha sincerado sobre este primer año como madre:

"Un año de piel con piel, de teta y de porteo, siempre bien pegaditas. También un año de muchas dudas, de lágrimas, de preguntas, de paciencia al límite y de cansancio extremo. Un año de felicidad elevada a su máxima expresión y de un amor tan grande que jamás pude imaginar que existiera. Un año de primeras veces, primeras sonrisas, primeras carcajadas, primeros dientes, primer gateo, primeros pasos, primeras palabras. El mejor año de mi vida, el más agotador, sí, pero el más increíble".

La presentadora no ha querido concluir su sentido post sin antes dirigirse a su hija, a quien le ha dedicado unas palabras cargadas de amor: "Lo único que quiero en la vida es estar siempre a su lado, viéndola crecer feliz y sana, dándole la mano siempre que me necesite. Feliz primer año y feliz vida, amor mío. Tu sonrisa de cuatro dientes (casi cinco) es lo que más feliz me hace en el mundo. Te quiero, Aina".