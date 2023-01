El sentido mensaje de Anna Simon a su hija: "Gracias por escogerme"

A pocas horas de dar por finalizado un 2022 al que define como "el mejor de mi vida", Anna Simon quiso dejar por escrito todo lo que este pasado año ha significado para ella junto a un selfie donde aparece la periodista de lo más sonriente con su hija Aina.

"Gracias" a un año en el que la presentadora debutó en lo que se ha convertido en "la experiencia más brutal, la más salvaje, la más agotadora y la más gratificante de mi vida"; la de "ser madre".

365 días en los que asegura que "he llorado, he reído, me he sentido más frágil y, a la vez, más poderosa que nunca" y en los que también "me he dado cuenta de que es imposible llegar a todo y que no pasa nada, me he preguntado mil veces si lo estaría haciendo bien, pero, sobre todo, he amado".

Y es que, tal y como la que fuera colaboradora de 'Zapeando' confiesa, ha amado "como nunca antes lo había hecho", o lo que es lo mismo, "de una manera totalmente incondicional, desde las entrañas, de una manera animal".

Una sincera y emotiva reflexión en la que ha querido agradecerle a este año que acabamos de dejar atrás el haber conocido "el AMOR en mayúsculas" y que no ha querido concluir sin antes dirigirse directamente a su pequeña: "Y a ti, Aina, gracias por escogerme. Ser tu mamá es lo mejor que he hecho y haré en la vida. Te quiero, vida mía".