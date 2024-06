Anna Kournikova vuelve a las redes por un motivo muy especial: las fotos de Enrique Iglesias con sus hijos

Anna Kournikova ha reaparecido en las redes sociales después de dos años sin publicar nada. Fue el 8 de mayo de 2022 cuando compartió su última fotografía. No es muy activa en Instagram, pero hace unas horas ha regresado a Internet por un motivo muy especial. La extenista ha publicado tres fotografías de su pareja, Enrique Iglesias, con sus hijos para celebrar el Día del Padre: "Feliz día del padre para mi hombre. Y para todos los padres!!!". Unas imágenes entrañables en las que se ve a los tres hijos del matrimonio con un color de pelo rubio como el de su madre.

La pareja empezó en 2001 su relación y siempre han llevado su romance en absoluta privacidad. Tanto es así que hasta hace no muy poco, no se sabía si la pareja había pasado por el altar. Gracias a unas declaraciones del hermano de Enrique Iglesias, Julio Iglesias Jr, en el programa Y Ahora Sonsoles pudimos saber que se casaron: "Mi madre me ha visto a mí casarme, a mi hermana Chábeli casarse, ha visto a Ana casarse... Enrique lo que no hizo es una boda grande".

Enrique Iglesias y Anna Kournikova | Gtres

Fruto de su amor han tenido tres hijos. Los dos primeros fueron mellizos nacidos en el año 2017, Nicholas y Lucy y, la tercera hija, Mary, vino en 2020.

En la primera fotografía aparece su hijo Nicholas y Enrique Iglesias realizando un selfie con un avión detrás. Una foto entrañable en la que el hijo se apoya en el hombro de su padre. Llama la atención lo que se parece su hijo de 6 años a él cuando era pequeño.

Enrique Iglesias y su hijo Nicholas | Instagram

En la segunda instantánea aparece con su hija más pequeña, Mary, acostada a su espalda. La menor de los hijos de la modelo y el cantante es un claro reflejo de su madre: pelo rubio y ojos azules.

Enrique Iglesias y su hija Mary | Instagram

En la tercera imagen aparece el cantante junto a la melliza de Nicholas. Lucy y el hijo de Julio Iglesias se muestran felices tumbados en el sofá. La niña con una sonrisa con la boca abierta mirando al teléfono y el intérprete posando con unos morritos.

Enrique Iglesias y su hija más pequeña Lucy | Instagram

Parece que Enrique Iglesias y Anna Kournikova mantienen una relación estable y llena de amor lejos de los focos y de la vida pública. Aunque son dos personajes públicos, la familia de cinco integrantes seguirá manteniendo esa absoluta privacidad que les caracteriza. Seguramente volveremos a saber de ellos en fechas especiales como cumpleaños o felicitaciones del día del padre.