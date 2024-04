Tamara Falcó desvela que Íñigo Onieva cree que la última canción de Enrique Iglesias habla sobre él

Aunque la crisis que tuvieron Tamara Falcó e Íñigo Onieva antes de casarse forma ya parte del pasado, en ocasiones vuelve a salir a la luz -aunque siempre con un toque de humor-. Y esto es lo que ha pasado este jueves en el plató de El Hormiguero, cuando la marquesa de Griñón ha vinculado el nuevo tema de Enrique Iglesias con su marido.

Antes de comenzar la tertulia de actualidad, desde el programa han puesto el tema Fría, junto a Yotuel, que habla de un hombre que le ha sido infiel a su pareja. Sin poder contener las carcajadas, la marquesa de Griñón se ha sincerado antes de hablar sobre la anécdota: "Nunca me doy cuenta de que estoy ante tanta gente".

Tamara Falcó, en El Hormiguero | antena3.com

Tras esto, ha sonado la canción que está siendo un éxito rotundo y que ella misma ha confesado que no puede dejar de escuchar en bucle. En este momento, la colaboradora ha sido totalmente sincera y, entre risas, ha confesado que Onieva cree que la canción habla sobre él. "Quizás fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó. Pero no estuve con nadie, juro por Dios que me tentaron muchas veces, pero no. Baby, confía. Solo salí por una fría. Sus amigas te mentían. Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado", reza el tema.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva | Gtres

"Bueno, eso sí es verdad", ha sentenciado al terminar la última frase del tema. Y es que, se ha convertido ya en tradición que cada vez que Tamara pisa el plató de Pablo Motos, regala un titular sobre alguna anécdota de su familia. Y ahora, le ha tocado ser a Íñigo el gran protagonista de la emisión.