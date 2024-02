Cándido Conde-Pumpido asegura que no podría calificar su relación con Lara Dibildos: "Estaría metiéndome en camisas de once varas"

Este miércoles, Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido se convertían en protagonistas de la portada de la revista de Semana. La expareja ha sido fotografiada de nuevo juntos paseando por Madrid. Unas imágenes que han hecho saltar las alarmas ante una posible reconciliación.

Rumores sobre los que Lara ha preferido no pronunciarse calificando esta relación como una amistad diferente. La actriz aseguraba que "no" se trata de una segunda oportunidad, intentando desviar la atención hacia otro tema: "Mira me voy al Zorrilla de Valladolid a hacer una lectura dramatizada, que es lo que de verdad me tiene de los nervios", confesaba a las cámaras. Motivo por el que no ha podido estar presente en la presentación de su otro ex y padre de su hijo, Álvaro Muñoz Escassi, que ha presentado su propia marca de vino.

Quien también ha hablado ha sido el otro protagonista de esta historia: Cándido Conde-Pumpido. El abogado se ha mostrado más hablador que nunca con la reportera de Gtres que le ha preguntado por estas sorprendentes imágenes que vieron la luz este miércoles.

Aunque en un primer momento ha asegurado que no iba a hacer declaraciones a la prensa. Poco después, Cándido se ha mostrado más relajado con la prensa e incluso ha confesado que no podría poner etiquetas a su relación con Lara: "No tengo calificativos, perdóname. Y si lo calificara, estaría metiéndome en camisas de once varas".

Lo que sí ha querido dejar claro es el gran cariño que tiene a la hija de la fallecida Laura Valenzuela y que cuentan con el apoyo incondicional el uno del otro: "Eso sin ninguna duda".