Anabel Pantoja, harta de las críticas que ha recibido por su peso durante el embarazo: "Estoy cansada"

En apenas tres semanas, Anabel Pantoja sale de cuentas. Tic, tac para dar la bienvenida a su primera hija junto a David Rodríguez, una niña cuyo nombre no ha revelado por el momento, aunque son muchos los que apuestan que seguirá la tradición y que le pondrá Ana Isabel como ella. Y, en plena cuenta atrás para convertirse en madre, ha decidido tomarse un respiro y disfrutar en su casa de Canarias de esta dulce espera.

Hasta el momento (y parece que así seguirá siendo) la influencer se ha mantenido al margen del conflicto entre su prima Isa y su tía, Isabel Pantoja. Y es que, ha optado por vivir tranquila los últimos días de su embarazo, sin pronunciarse sobre las desgarradoras vivencias que ha relatado su prima, con quien mantiene muy buena relación.

Pero su tranquilidad y su silencio sí se han visto interrumpidos por otra cuestión: los comentarios negativos que ha recibido por algunos haters por el peso que ha cogido en los últimos 9 meses y los looks premamá que ha compartido en Instagram. Y ha estallado.

Muy enfadada, Anabel ha respondido a las críticas y ha revelado la cantidad de kilos que ha cogido durante el embarazo, orgullosa porque se ha cuidado y tan solo ha engordado lo recomendado por los médicos. "En casi los 9 meses he cogido 10-12 kilos. Lo normal en un embarazo. Estoy cansada de las lecciones que intentan darme para alimentarme, cuando todos mis análisis y niveles están perfectos". Un stories que ha subido poco después de compartir un vídeo disfrutando de un crepe de chocolate y tras el que ha dicho basta.

Las críticas que ha recibido Anabel Pantoja por su cuerpo durante el embarazo | Instagram

Indignada, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido dejar claro que no ha tenido "diabetes gestacional, ni colesterol, todo está dentro de los niveles". Además, ha explicado que "cada embarazo es un mundo y cada una vive una historia diferente", justificando que lleva la tripa al aire porque la falda o el pantalón tienen que ir debajo de la cintura, ya que ahí le hace daño.

Pero, más allá de las explicaciones que no tendría por qué dar, Anabel ha confesado que escoge sus looks no solo por la comodidad, sino porque le parecen bonitos. "Aparte de que creo que para mí es precioso. Os pido perdón a los que os moleste que enseñe mi barriga, pero sino lo hago ahora, ¿cuándo coño lo haré?", ha continuado dolida, pidiendo a los que la critican que por favor midan sus palabras. "Yo jamás os jodería ningún día porque no soy quién para hacerlo", ha sentenciado, dejando entrever lo que le han afectado los ataques.